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晚宴傳槍響！2600份龍蝦牛排去向曝光　全捐婦幼庇護所

白宮晚宴因槍擊案取消後，飯店將2,600份高級龍蝦牛排餐點冷凍保存，全數捐予受暴婦幼機構。（翻攝自網路）

▲白宮晚宴因槍擊案取消後，飯店將2,600份高級龍蝦牛排餐點冷凍保存，全數捐予受暴婦幼機構。（翻攝自網路）

圖文／鏡週刊

上週六在華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴，因爆發針對總統川普的暗殺未遂槍擊事件而中斷。當時現場2,600份已經準備好、卻因混亂無法送上桌的高級「龍蝦與牛排」套餐去向，引發社群網路熱議。對此，記者協會主席姜偉嘉（Weijia Jiang）週一親自解謎，證實這些豪華餐點並未浪費，已全數捐給當地的婦幼庇護所。

暗殺陰霾下的暖流：飯店員工徹夜處理剩食

根據《商業內幕》報導，這場年度盛事，在進入沙拉餐點階段時因槍響戛然而止。正當外界好奇這2,600份價值不斐的餐點是否會被送進垃圾桶時，主辦方與希爾頓飯店展開了「搶救糧食」行動。

姜偉嘉在社群平台X上透露，飯店員工在混亂且恐懼的氣氛下，依然徹夜工作處理剩食。她表示：「工作人員將牛排與龍蝦進行冷凍乾燥處理，以延長保存期限並捐給兩間婦幼庇護所。我要對這些在惡劣環境下努力的人員致上巨大謝意。」

狗仔一度「翻垃圾桶」找證據　希爾頓：絕無浪費

由於這場晚宴每張座位要價350美元（約新台幣1.1萬元），餐點流向成了網路焦點。美國知名八卦媒體TMZ甚至派出記者前往飯店後門巡視垃圾桶，試圖尋找浪費食物的證據。

對此，希爾頓飯店發言人強調，飯店長期與地方組織合作捐贈剩餘物資。除了肉類與海鮮已捐出，其餘的生鮮農產品也已製成堆肥，送往農場進行農業使用，確保資源得到最有效的利用。

暗殺動機曝光：槍手攜5武器橫跨美國圖謀行刺

這場晚宴插曲背後的真相也逐漸明朗。檢方指出，現年31歲的嫌犯艾倫（Cole Allen）帶著2把槍與3把刀，特地從加州橫跨美國來到華府。他入住希爾頓飯店後企圖闖入會場刺殺川普，所幸特勤人員及時擋下，一名幹員雖遭槍擊，但在防彈衣保護下幸運生還。


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