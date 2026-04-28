我爸在，驚啥小！小五生亮刀恐嗆同學　中鋼急駁：非高層主管子女

▲高雄小學生遭校園霸凌，頭部遭籃球重擊腦震盪、右臉瘀傷。（圖／家長提供）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市某國小驚傳小五男童持美工刀恐嚇同學，還撂話自己的父親在中鋼工作「有我爸在，我驚啥小」，揚言要受害男童「呼你死」、「弄死你」，校方已啟動行政調查程序。中鋼集團對此表示，經內部查證，當事人並非公司高層子女，供述也與爆料內容有異，公司尊重司法、行政調查，盼公正釐清真相。

受害男童母親王小姐接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，霸凌的開端僅因兒子在走廊無意間觸碰徐姓男童心儀女生的名字，便遭到徐姓、陳姓同學鎖定，當下徐童便朝兒子背部重錘。

▲校園霸凌時間軸。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）



王小姐指控，徐姓男童開學至今隨身攜帶美工刀，多次在課堂上公然對兒子亮刀恐嚇威脅：「下課你就死定了」、「我等下就用美工刀用你」、「你死定了」、「欲呼你死」。徐童還搬出父親背景當靠山，說自己的爸爸在中鋼工作，「有我爸在，我驚啥小」。另一名陳姓同學則曾以籃球近距離重擊兒子臉部導致腦震盪。

校方初步調查後發現，自稱父親在中鋼工作的涉案學生，鉛筆盒內確實備有美工刀，但性質屬於「學習所需的美工刀」，並非家長所稱的危險武器。校方表示，該生當時是為了「借給同學使用」才將美工刀拿出，並非刻意針對爆料者的孩子進行威脅，校方掌握的訊息顯示，並無所謂的威嚇動作，該生也否認出言恐嚇。

關於男童遭籃球擊中頭部導致腦震盪、臉部瘀傷，校方坦言，球場衝突確實存在，當時學生因言語或認知差異導致衝突，學生持籃球砸向受害學生的頭部，也已知悉家長已帶孩子驗傷進行提告。全案校方已完成校安通報，並由行政團隊介入調查。

▲疑似涉霸凌的男童父親為中鋼員工，集團查證後表示與爆料內容有異。（圖／記者許宥孺攝）



中鋼集團對此表示，針對網路社群流傳，中鋼某位高層之子疑似涉及校園霸凌，經內部查證，事件當事人並非本公司高層主管之子女，其供述也和爆料內容有相異之處。目前本案已進入司法調查程序，教育局也已著手調查，公司尊重司法與相關行政調查結果，恕無法評論，期盼以事實為依歸，公正釐清真相。

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