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印尼火車相撞增至14死84傷！罹難者「都是女性」原因曝

圖文／鏡週刊

印尼首都雅加達郊外的勿加泗（Bekasi）昨（27日）深夜發生慘烈火車相撞事故，根據印尼國家鐵路公司（PT KAI）最新統計，死亡人數已攀升至14人，另有84人受傷就醫。這起意外發生在繁忙的通勤尖峰時段後，1列通勤列車疑似在軌道上先與1輛隸屬於Green SM Indonesia的電動計程車發生碰撞，導致列車被迫停滯，隨後遭到一列由雅加達開往蘇拉威西方向的「Argo Bromo Anggrek」長途快車從後方猛烈撞擊，造成車廂嚴重毀損扭曲。

印尼首都雅加達郊外的勿加泗週一深夜發生慘烈火車相撞事故。（翻攝自wionews.com）

▲印尼發生慘烈火車追撞事故，後一輛火車頭撞入前一輛車廂裡。（翻攝自wionews.com）

綜合外媒報導，事故發生瞬間極為慘烈，受創最嚴重的部分是通勤列車末端的「女性專用車廂」，該車廂原本是為了保障女性乘車安全而設立，卻在這次追撞中首當其衝。倖存乘客莎桑（Sausan Sarifah）餘悸猶存地表示，當時列車剛停靠在勿加泗東站，乘客正準備下車，突然間傳出巨大轟鳴聲，下一秒所有人便在撞擊下交疊擠壓，現場慘叫聲不斷。

另一名乘客赫里亞蒂（Heriyati）則心有餘悸地說，她原本要進入女性專用車廂，最後一刻決定改搭後方車廂，這才與死神擦肩而過，當時她正與丈夫通電話，通話未完便發生了劇烈撞擊。

災後現場陷入一片混亂，數百名民眾在車站周邊焦急尋找親友，甚至有家屬抱著沾滿血跡的遺物痛哭失聲。印尼搜救局負責人夏菲（Mohammad Syafii）指出，由於車廂變形嚴重，許多傷者被夾在破碎的金屬殘骸中，救援行動極為艱鉅，搜救人員必須動用砂輪機等重型機具進行切割，並由專業人員操作精密的破壞救援設備，才能在不造成進一步傷害的情況下將生還者移出。

這起悲劇也驚動了印尼政府高層。總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）在視察傷患後坦言，印尼龐大的鐵路網絡普遍存在維護不佳的問題，並承諾將在事發路段興建陸橋，以緩解當地長年嚴重的交通混亂。

目前，印尼國家運輸安全委員會（KNKT）與警方已全面介入調查事故主因，釐清計程車闖入軌道以及列車間通訊聯繫是否存在疏失。隨著救援工作持續進行，當局警告傷亡人數仍有可能進一步增加。


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