林佳龍代替出訪史國有受中國干擾？　外交部：總統指示確保行程順利

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德原本規劃出訪友邦史瓦帝尼，因遭到中國阻撓而暫緩，改指派外交部長林佳龍以統特使身分出席史國慶典活動，經過外交部72小時全力奮鬥，林佳龍於當地時間25日凌晨抵達，當地時間26日圓滿完成為期2天的史瓦帝尼王國訪問行程，並於今（28日）清晨搭乘中華航空民用班機返抵台北。外界關切，中國是否有阻擾林佳龍此行、中途是否搭乘專機等，外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉回應，由於事前受中國干擾，在總統指示下，政府團隊全力確保出訪行程一切順利完成，台史各項合作交流也能夠順利推動進展。

外交部今（28日）舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋進行業務簡報。媒體關切，林佳龍去年訪問史國5天，這次僅2天，行程縮短是安排臨時還是另有原因，此行有無受打壓阻擾？外交部如何達成不可能任務，讓林佳龍進入史瓦帝尼，中途是否有搭乘專機？

蕭光偉表示，林佳龍以特使身份訪問史國，主要目的是代表中華民國台灣出席重要慶典，並且傳達兩國邦誼穩固，以及慶賀史國。行程依照任務性質活動安排，以及整體外交作業需要進行。至於相關細節，基於安全及慣例，外交部沒有評論。

蕭光偉指出，由於事前遭遇中國脅迫以及打壓干擾元首出訪，在總統指示下，政府團隊全力確保出訪行程一切順利完成，台史各項合作交流也能夠順利推動進展，本次總統特使出訪行程已經依照既定規劃完成重要活動，外交部感謝外界對於這次行程的關心。

至於賴清德後續出訪狀況，蕭光偉表示，外交部本於職責持續規劃總統出訪各種可能建議方案，並且呈報總統府，由府方綜合評估相關情形，後續如果有具體進展也會由總統府適時對外公布說明。