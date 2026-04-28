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社會 社會焦點 保障人權

「億萬富翁入場券」RM錶高仿貨只賣2萬　地下工廠侵權8千萬被抄

▲▼ 。（圖／刑事局智財大隊提供）

▲台中陳男為首假錶工廠遭破獲，正品要價450萬的RM手錶（左），只賣2萬6千元，最終遭人檢舉逮捕。（圖／刑事局智財大隊提供）

記者許權毅／台中報導

以陳姓犯嫌為首仿冒手錶地下工廠，遭勞力士發現後檢舉通報，檢警前往查緝，搜出仿冒精品手錶61支，最高價的理查米爾（RICHARD MILLE）有「億萬富豪入場券」之稱，該款正品要價450萬，該集團只賣2萬6。手錶主打原廠復刻，每一只手錶只賺3千元，吸引民眾上門，估算侵權市值8千萬。

檢警追查，陳男（27歲）住在台中，與蘇男（51歲）、雷女（53歲）組成假冒精品錶地下集團，由陳男從中國大陸引進零組件，交付給住在屏東的蘇男組裝，再由蘇男妻子雷女擔任小幫手角色，協助寄送貨物。陳男等人則在臉書開設私密購物群，主打「提供原廠復刻手錶商品販售、加工改裝」名號，要求買家入群購買，避免高調遭人檢舉。

該集團鎖定勞力士、百達翡麗及理查米爾等精品手錶，原本要價30萬至數百萬的手錶，最低只要8千元。其中，一只理查米爾遭專案小組查獲，該錶原先要價450萬左右，該集團以2萬6千元價格吸引民眾購入。據了解，該集團還「薄利多銷」，扣除成本後，每只手錶大約只賺取3千元左右，再依照販售與組裝分贓，總計不法所得約莫200萬，估算侵權市值高達8千萬。

▲▼ 。（圖／刑事局智財大隊提供）

▲▼該集團3人分工，分別購入原料，組裝以及販售，不法所得近200萬。（圖／刑事局智財大隊提供）

▲▼ 。（圖／刑事局智財大隊提供）

全案經專案小組前往查緝，經埋伏跟監確定陳男等人動向後，將人查緝到案，查扣手錶61支、零組件 300餘件，錶蓋、錶針、錶帶裝卸工具等改造加工器具與犯罪手機3支等證物。

刑事局智財大隊指出，本案涉及侵害商標權，此類仿冒行為不僅侵害智慧財產權，更削弱我國國際形象與產業競爭力，形成劣幣驅逐良幣之惡性循環，也提醒消費者應認明官方授權通路，勿購買來路不明商品，共同維護我國智慧財產權保護之完善，並呼籲民眾勿有僥倖心理販售仿冒商品，若發現可疑情事請主動通報，刑事局將持續針對相關違法案件加強查緝，以確保我國智慧財產權保護之完善。

▲▼ 。（圖／刑事局智財大隊提供）

▲該集團每只手錶只賺取3千元左右利潤 。（圖／刑事局智財大隊提供）

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