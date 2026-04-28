「鄭習會比軍購重要太多」　鄭麗文：先編8千億會被民進黨亂花

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜昨日就國防特別條例第三度召開朝野黨團協商，因藍營內部意見分歧，仍須待黨團大會討論通過，訂5月6日再協商。據悉，國民黨內多數立委都支持將上限調高到8000億元，若美方下半年又有發價書來，就不必選舉期間再為軍購攻防一次，但黨中央仍堅持黨版「3800億元+N」。國民黨主席鄭麗文今（28日）接受專訪直言，「鄭習會比軍購重要太多了！」國民黨很多人說先編八千億，但如果美國沒有要賣，「那錢還要擺在那裡嗎？要看到項目跟數字才可以編。」

行政院提出規模1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，民眾黨團提出4000億元版本，國民黨則是「3800億元+N」，與政院規模相去甚遠。據悉，國民黨內多數立委都支持將上限調高到8000億元，直接將軍購議題處理完，儘速解決清理戰場，因為下半年就要選舉，若美方下半年又有發價書來，屆時還要再編一次預算，又要再為軍購攻防一次，韓國瑜、立法院副院長江啟臣也是傾向此主張。但黨中央仍堅持原本「3800億元+N」版本，堅持要以3800億元為底往上加N，因此仍無法形成共識。

鄭麗文今日接受資深媒體人黃光芹《中午來開匯》痛批，民進黨貪贓枉法又毫無信用，國民黨不可能空白授權，要這樣就通過1.25兆就死了這條心吧！朝野協商也一定破局，從有人說八千億、有人說九千億，那就是這數字根本不確定，很多人說美國國會很快就會通過，發價書很快就來了，那很棒啊！立法院就會有該有的程序，絕對不會拖延，也可以對人民負責。

鄭麗文說，「今天到底要不要在美國還沒給發價書前，就先接受？」是美國那邊停頓了，跟台灣也沒有關係，不然匡多出來的錢，會不會被民進黨亂花？其實不知道大家在糾結數字為什麼？藍白態度一致，國民黨很多人說先編八千億，但如果美國沒有要賣，那錢還要擺在那裡嗎？她強調，「要看到項目跟數字才可以編，我也跟外國人講很多次了，AIT壓力很大我也知道，但1.25兆就是不可能，未來如果要商購或是無人機，再來討論。」鄭麗文說，這是幾千億的錢，要對老百姓負責。