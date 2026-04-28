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65歲以上長者肺炎風險飆4倍　醫師揭6大關鍵...守住生命防線

▲長者肺炎風險高4倍，醫師陳映守揭6大預防關鍵。（圖／屏東榮總提供）

▲長者肺炎風險高4倍，醫師陳映守揭6大預防關鍵。（圖／屏東榮總提供）

記者陳崑福／屏東報導

肺炎已躍升國人十大死因第三位，對高齡族群威脅尤甚。醫師指出，65歲以上長者罹患肺炎機率高出4倍，若未及早預防恐導致失能甚至死亡，透過疫苗接種與日常照護可有效降低風險。

惡性腫瘤長期高居國人死因之首，但「肺炎」對高齡族群的威脅同樣嚴峻，目前已位居十大死因第三位。屏東榮總龍泉分院胸腔內科醫師陳映守指出，老年肺炎不僅死亡率高，亦常導致失能，若能及早預防與介入，將大幅降低整體健康風險。

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陳映守表示，65歲以上長者罹患肺炎機率約為年輕族群的4倍，主因在於免疫力下降及多重慢性病影響。隨年齡增加，呼吸道清除能力減弱，加上中風、失智症或巴金森氏症等神經退化疾病，易出現吞嚥困難與咳嗽反射降低，進一步提高吸入性肺炎風險。

此外，老年肺炎常呈現非典型症狀，增加早期診斷困難。尤其長照機構住民因群聚生活及免疫力較低，較易感染金黃色葡萄球菌、革蘭氏陰性桿菌及多重抗藥菌，使治療更加複雜。

在治療方面，醫師指出原則與一般成人相似，但需依病情嚴重度及抗藥風險選擇適當抗生素。對於發炎反應顯著的重症患者，可評估使用類固醇以降低呼吸衰竭風險並縮短住院時間，但須注意可能引發高血糖或消化道出血等副作用。

預防方面，陳映守提出六大關鍵策略：首先為接種疫苗，包括肺炎鏈球菌疫苗與每年流感疫苗；其次維持良好口腔衛生，降低細菌滋生；第三避免長期使用強效制酸劑，以免削弱胃酸防禦；第四，中風合併高血壓患者可在醫師評估下使用ACE抑制劑，改善吞嚥與咳嗽反射；第五透過戒菸與控制血脂預防腦血管疾病；第六針對吞嚥困難者調整進食方式，如小口餵食、姿勢調整或使用增稠劑，並搭配復健訓練。而對於症狀嚴重者，亦可評估鼻胃管或胃造廔術，但仍須留意嗆咳與逆流風險。

陳映守提醒，隨著高齡化社會來臨，肺炎已成為長者住院與死亡的重要原因之一，唯有透過疫苗接種、日常照護與風險管理多管齊下，才能有效守護長者呼吸健康，降低疾病威脅。

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