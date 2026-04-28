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社會 社會焦點 保障人權

男撿到皮夾秒進廁所辯拉肚子　法官：才80秒不可能

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）前年6月在新竹市某大賣場內，撿到A男遺失的皮夾，他竟先踢了一腳，再把皮夾攜帶至廁所取走現金，因而挨告。雖然阿豪到案後矢口否認犯行，並辯稱當時是拉肚子才會去廁所，但法官發現他在廁所內只待了80秒，不可能是肚子痛，最終仍裁定他有罪。

▲▼廁所,上廁所,上大號,大便。（圖／VCG）

▲阿豪聲稱自己是因為肚子不適，才會去廁所，但未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪2024年6月在新竹市某大賣場內，看見A男的皮夾（內有證件、現金3000元）掉落在結帳櫃檯下方的地面，竟先假裝不動聲色走到皮夾旁邊，用右腳把皮夾踢到中間走道，再趁沒人注意時撿起來，隨後進入賣場廁所將皮夾內的現金取走，最後將皮夾棄置於廁所。

A男發現皮夾遺失，立刻報警處理，經警方調閱賣場監視器追查，很快便鎖定阿豪。但阿豪到案之後辯稱，他是因為拉肚子才會去廁所，沒有拿走皮夾內的現金，不知道為何賣場人員找到皮夾時，裡面已經沒有錢了。

新竹地院法官認為，阿豪的行為有賣場監視器影像為證，從他拿著皮夾進入廁所到離開，中間僅相隔短短80秒，顯然不可能是因為肚子痛去上廁所，反而比較符合取走皮夾內現金的所需時程。

最終，法官認定阿豪的說詞屬於卸責之詞，不足採信，本案事證明確，考量到他已經與A男達成和解並完成賠償，於是依犯侵占遺失物罪，判處他罰金6000元，得易服勞役6日，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，還要在判確定後1年內參加2場法治教育課程。全案仍可上訴。

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