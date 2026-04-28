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抗議南投焚化爐！時力發言人控遭強拉摔傷　警：他推開員警自摔

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府擬在「茶鄉」名間鄉推動焚化爐興建案，在一個月內密集召開六天環評範疇界定會議，自27日至今天再度連排兩天議程，引發反對人士抗爭；時代力量黨發言人鄭宇焱控訴不但被警方言語威脅，昨天還被強力拉扯帶離會場，導致跌倒並受傷，南投警方則澄清僅以圈圍方式引導其返回民眾區域，並無推擠或不當使用強制力。

▲時代力量黨發言人鄭宇焱控訴遭警方拉扯而跌倒受傷，警方出示現場蒐證畫面澄清。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲時代力量黨發言人鄭宇焱控訴遭警方拉扯而跌倒受傷，警方出示現場蒐證畫面澄清。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

鄭宇焱昨天在臉書PO文，指出在名間焚化爐的範疇界定會議上，在警方強力排除的拉扯下跌倒導致胸部及多處挫傷，只要呼吸就會隱隱作痛，所幸經當場送醫檢查後已無大礙；他重批南投縣警方在現場的行為缺乏民主人權法治觀念、充滿著各種暴力，攜帶大批警力、盾牌、警棍進入會場，許多民眾遭到強行拉扯、掐脖、壓制、帶離，更爆料在之前的範疇界定會議上，一名員警直接靠近耳邊低聲說：「要不是議員跟鄉長在現場，我早就對你動手了。」這不是在維護秩序，而是在鎮壓人民、引發寒蟬效應。

▲時代力量黨發言人鄭宇焱控訴遭警方拉扯而跌倒受傷，警方出示現場蒐證畫面澄清。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲時代力量黨發言人鄭宇焱控訴遭警方拉扯而跌倒受傷，警方出示現場蒐證畫面澄清。（圖／記者高堂堯翻攝）

鄭宇焱說，這些傷對他來說始終不是最重要的事，真正覺得荒腔走板的是光是四月，南投縣政府已把名間焚化爐的二階環評範疇界定會議開了七天，每次就是早九晚六，讓年邁的鄉親必須一次又一次舟車勞頓，根本就是在凌遲、輾壓名間鄉親；每次範疇界定會議結束時，他們都不斷要求會議主席必須要與鄉公所和自救會溝通、調整未來的會議時間，結果縣府完全無視，不到兩週就再度發出開會通知。

▲南投縣焚化爐案範疇界定會議連開兩天，鄭宇焱跳上會議桌焚香抗議。（圖／民眾提供）

▲南投縣焚化爐案範疇界定會議連開兩天，鄭宇焱跳上會議桌焚香抗議。（圖／民眾提供）

鄭宇焱認為，名間鄉的阿公阿嬤們只想守護茶田，想讓下一代還能呼吸乾淨的空氣、喝安全的水、種值得信任的茶，在數據上，他們也相信南投垃圾去化有更好的方式、焚化爐不是唯一解，不該因為這樣的訴求就被當成鎮壓對象，但南投縣長許淑華心中只有趕在年底選舉前完成程序的政治算計，呼籲許淑華停止環評程序的暴力，並約束縣警局員警，正視名間人民的聲音。

負責南投警分局則出示相關蒐證畫面，指出昨日環評會議進行期間，鄭宇焱先於辦公桌上激動叫囂，經員警多次勸導仍逕自翻越桌面、進入委員席區，作勢衝向主席台，已明顯影響會議秩序及現場人員安全；而鄭於4月2日會議時，即曾翻越桌面至委員區、拉掀主席桌桌巾及作勢衝撞他人等脫序行為，考量現場狀況具即時危害性，依《警察職權行使法》第28條規定，以「圈圍」方式引導其返回民眾區域。

南投分局說明，鄭宇焱於上述過程中推開員警、自行衝撞一旁座位區並倒地翻滾，並非員警推擠所致；現場員警見其倒地，隨即通報119請求救護支援，但鄭未表示有就醫需求，並逕行起身返回民眾區與在場人士交談，當時未見有明顯傷勢；該分局重申，員警執法過程均依法辦理，並恪守比例原則，絕無不當執法或推擠致傷之情事。

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