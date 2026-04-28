網購手套竟要買6萬點數卡　內埔警民聯手即時攔阻詐騙

▲內埔警方即時阻止吳男被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

40多歲吳姓男子網路購買販售棒球手套，對方要求填寫個資進行實名認證及以網銀操作為由，引導進行帳戶認證，最後竟要求購買新臺幣6萬元的APPLE點數卡支付，店員發現機警連絡內埔警方，警方迅速到場攔阻受騙。

內埔警分局內埔派出所員警李明耀、利志中，日前下午3時許執行巡邏勤務時，接獲110轉報，在內埔鄉南寧路一間超商有民眾疑似遭詐騙，經由「打詐e點通」簡訊通報，警方立即趕往現場處理。

員警到場後了解，一名40多歲、戶籍設於台南市的吳姓男子，日前在臉書看到名為「吳欣穎」的帳號販售棒球手套，主動聯繫購買。對方先以使用7-11「賣貨便」為由，要求填寫個資進行實名認證，接著又以網銀操作為由，引導進行帳戶認證，最後竟要求購買新臺幣6萬元的APPLE點數卡作為付款。

吳男依指示前往超商購買大量點數卡時，細心的店員察覺異狀，立即透過掃描QR Code通報警方。警方到場查證後，確認為典型「假賣家詐騙」手法，隨即將吳男帶回派出所進一步關懷與說明，並詳細宣導常見詐騙類型與防範方式。經警方解說後，吳男才驚覺受騙，對於超商店員及警方即時伸出援手深表感謝，成功避免6萬元財損。

內埔警分局長江世宏表示，警方持續推廣「打詐e點通APP」，民眾、金融機構人員及超商店員如發現可疑提領或購買高額點數卡情形，可即時掃描QR Code通報110，警方將迅速到場協助，期望透過警民合作，共同防堵詐騙案件發生。