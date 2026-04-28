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台南母子3死留26萬現金　民俗專家認疑點多「諧音耐人尋味」

▲台南左鎮二寮里發生一家三口陳屍住處事件，警方封鎖現場調查，卻傳出意外起獲26萬元現金。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南左鎮二寮里發生一家三口陳屍住處事件，警方封鎖現場調查，卻傳出意外起獲26萬元現金。（記者林東良翻攝，下同）

記者唐詠絮／台南報導

台南市左鎮區昨(27日)發生母子三人陳屍住處的悲劇，59歲高姓女子與40歲女兒、34歲兒子被發現倒臥屋內，現場遺留農藥容器及約26萬元現金。檢警今(28)日相驗後，初步認定三人均因飲用農藥導致中毒性休克死亡，將進一步釐清確切死因。不過，民俗專家廖大乙認為全案仍有諸多疑點，建議家屬可向土地公擲筊請示，最快頭七日將有進展。

▲民俗大師廖大乙說明。（圖／廖大乙提供）

▲民俗大師廖大乙說明。（圖／廖大乙提供）

根據警方調查，高姓母親在前一天曾打電話給二女兒，反覆叮囑她隔天「務必返家」。當二女兒依約趕回左鎮住處時，開門竟驚見母親、妹妹及弟弟三人倒臥屋內，遺體已僵硬，身旁還留有農藥及一疊26萬元的現金。二女兒當場崩潰痛哭，認為母親那通電話就是「收屍請託」。

鄰居透露，這家人十年前從歸仁搬回左鎮務農，生活雖然困苦但自尊心極強，過去曾有人想贈送白米或物資接濟，都遭他們堅決退還。對於這場突如其來的悲劇，鄰居直呼「根本沒有任何徵兆」。

▲台南左鎮二寮里發生一家三口陳屍住處事件，警方封鎖現場調查，卻傳出意外起獲26萬元現金。（記者林東良翻攝，下同）

儘管檢警初步認定均因飲用農藥導致中毒性休克死亡，但知名法醫高大成曾表示，現場仍有諸多疑點尚未釐清。民俗專家廖大乙也指出，數字「26」的台語讀音近似「你啦」，語意耐人尋味，可能是指定將錢交給二女兒辦喪事。此外，三人飲用農藥的先後順序、26萬元現金來源以及真正案發動機等，都是有待釐清的關鍵。

廖大乙進一步建議，死者就這樣過世，可能還有話想說，家屬可請死者的女兒及女婿，帶著誠心向當地二寮里福德正神（土地公）下跪、雙手合十，誠懇擲筊請示。依照民俗說法，玄學有時能補科學之不足，最快在死者「頭七」之日，案情可能就會有進展。

▲台南左鎮二寮里發生一家三口陳屍住處事件，警方封鎖現場調查，卻傳出意外起獲26萬元現金。（記者林東良翻攝，下同）

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