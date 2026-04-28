快訊／桃園龜山民宅大火1小時撲滅　屋主女兒一度救回仍不治

▲桃園市龜山區一處民宅今天上午發生大火，火舌由2樓竄出。（圖／龜山警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區幸福九街一處5層樓民宅今（28）日上午傳出大火，火舌由2樓竄出，警消獲通報後佈出多條水線灌救，火勢在1小時內被撲滅，並成功救出已呈OHCA（無呼吸心跳）王姓女子，緊急送往林口長庚醫院搶救，雖一度恢復心跳，但經搶救後仍宣告不治，至於起火原因仍待調查釐清。

▲桃園市龜山區一處民宅今天上午發生大火，火勢撲滅後，2樓一片殘破。（圖／龜山警分局提供）

桃園市消防局指出，今天上午8時37分接獲通報，龜山區幸福九街一處5層樓民宅發生大火，立即出動44人、16車趕赴現場灌救，現場為5層樓建築，其中2樓全面燃燒，火勢相當猛烈，濃煙不斷竄燒，警消架設多條水線灌救，並於上午9時10分成功撲滅火勢。

▲桃園市龜山區一處民宅今天上午發生大火，火勢被撲滅後，2樓以上受損嚴重。（圖／龜山警分局提供）

搜救過程中，消防人員救出受困38歲王姓女子，但已無呼吸心跳，初步了解為屋主女兒，隨即送往林口長庚醫院搶救，經醫療團隊全力搶救一度恢復呼吸心跳，但接近中午時仍宣告不治，至於起火原因與損失仍待消防局火調人員調查釐清。