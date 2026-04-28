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台灣團甘肅翻車事故　死者已火化、家屬今返台　其餘團員繼續行程

▲▼ 甘家秘境 八角城景區 。（圖／翻攝 百度）

▲台團翻車事故地點甘家秘境八角城景區 。（圖／翻攝百度）

記者陳冠宇／北京報導

台灣旅行團24日在甘肅省甘加秘境景區發生車輛翻覆意外，造成1死12傷。死者大體已經火化，赴大陸處理善後的家屬今（28）日在台商協會的幫助之下，經由成都返回台灣，其餘團員則繼續剩下行程。

此案為喜鴻旅行社辦理「旅客親友自組團體」赴大陸四川黃龍九寨溝等地旅遊，行程時間為4月20日至5月1日，其中於4月24日下午搭乘甘肅甘南州甘加秘境景區遊園車時，車上15名旅客（含1名領隊）發生翻車意外，造成1人死亡及12人受傷。團員當中，苗栗縣警察局苗栗分局龍騰派出所巡佐兼所長潘韋頌及妻子受傷，妻舅搶救後仍不幸身亡。

當地台商指出，死者大體已經火化，家屬昨天在成都台商協會協助之下，抵達成都辦理相關手續，並在今天搭機返台。據了解，今日返台的四人當中，其中兩人是死者家屬，另兩人也是親戚、同團團員。

受傷的潘韋頌目前繼續留在當地進行治療，其餘團員將繼續走完剩下行程，預計於5月1日返台。

陸委會此前表示，獲知訊息第一時間，已透過海基會聯繫蘭州台協就近了解情況，將全力協助家屬處理後續事宜。交通部觀光署已請旅行社安排傷亡旅客在台家屬赴陸妥適處理善後、保險理賠及家屬撫慰等事宜。

大陸國台辦則說，當地有關部門組織一切力量全力救治傷員，妥善做好善後工作，細心照料傷者。有關方面將積極協助遇難台胞家屬處理善後事宜，對傷員提供必要協助。有關部門正在依法依規調查事故原因。

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甘肅兩岸旅遊事故

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