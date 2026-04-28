王俐人扛千萬債豁出去！他「指1事」驚喊猛：態度令人佩服

▲王俐人。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）



記者施怡妏／綜合報導

49歲女星王俐人近日跨足成人直播平台，大尺度畫面引發網路正反兩極評價，部分網友更以嘲諷語氣對其表現、尺度進行人身攻擊。不過有網友指出，一開始看到消息的時候，覺得王俐人太瘋了，但知道可能因為有財務壓力，瞬間覺得王俐人很負責任，且在短時間內迅速炒高熱度，「是真的很厲害。」

有網友在Dcard發文，「王俐人也是挺猛的」，看了大家對王俐人登上SWAG一事，有人認為這是個人選擇，也有人批評；他則認為，不論外界怎麼看，王俐人替自己尋找收入來源這件事，某種程度上「是很清醒的決定」。他也提到，從內容創作者與直播者角度來看，短短幾天就有這樣的收益與粉絲量，「是真的很厲害。」

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貼文曝光，網友表示，「如果還債是真的，也很佩服她負責任的處理」、「很佩服，她一定知道自己名氣大，年紀也不算小，雖然不是真的下海，但收到的評論絕對不會友善到哪裡去」、「她這個決定一開始很令人錯愕，後來想想這也是條出路，不偷不搶，靠自己還錢」、「老實說保養得很好」。

王俐人背債千萬拼直播謀生



據悉，王俐人與朋友合夥經商，卻因對方跑路而承擔千萬債務，她轉而積極經營社群帳號，透過直播來增加收入。據Threads網友觀察，「最近她IG訂閱也暴漲，目前看她光是訂閱收入保守一個月有70萬以上，拼一點應該一兩年就可以把負債還完。」

台灣第一女優吳夢夢也對王俐人的成功表示驚嘆，直言王俐人在IG的訂閱收入相當可觀，目前訂閱數破3500人，訂閱月費是450元，粗估月收入可達100萬，吳夢夢直呼「超猛！」不過，對於平台抽成與實際收入的細節，吳夢夢坦言自己的訂閱功能早已被封鎖，對分帳細節並不清楚。