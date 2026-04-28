中鋼高官兒持刀恐嚇霸凌！母淚控小學壓案...校長急喊：天大冤枉

▲高雄小學生遭校園霸凌，頭部遭籃球重擊腦震盪、右臉瘀傷。（圖／家長提供）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市某國小驚傳小五男童持美工刀恐嚇同學，還撂話自己的父親在中鋼工作「有我爸在，我驚啥小」，揚言要受害男童「呼你死」；另還有2名男童也涉嫌以籃球重擊同一名受害學生導致腦震盪，受害家長質疑校方壓案，心都快碎了。不過校方表示，經過調查，「亮刀」行為與事實有出入，並無恐嚇言語行為，另籃球砸頭確有其事，但基於法律規定無法將霸凌影片拷貝流出，並非學校想壓案，「這是天大的冤枉」，全案已啟動行政程序調查中。

校方初步調查後發現，自稱父親在中鋼工作的涉案學生，鉛筆盒內確實備有美工刀，但性質屬於「學習所需的美工刀」，並非家長所稱的危險武器。校方表示，該生當時是為了「借給同學使用」才將美工刀拿出，並非刻意針對爆料者的孩子進行威脅，校方掌握的訊息顯示，並無所謂的威嚇動作，該生也否認出言恐嚇。

▲校園霸凌時間軸。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）



校方進一步表示，學校對於美工刀的使用一向有進行安全教育，強調必須善用而非進行危險動作。對於家長與校方認知上的落差，校方強調：「不能單憑一方說法就定論，一切待調查程序完成後，真相就會水落石出。」

關於男童遭籃球擊中頭部導致腦震盪、臉部瘀傷，校方坦言，球場衝突確實存在，當時學生因言語或認知差異導致衝突，學生持籃球砸向受害學生的頭部，也已知悉家長已帶孩子驗傷進行提告。

▲高雄小學生遭校園霸凌，母親帶孩子驗傷提告。（圖／家長提供）



對於家長指控拒絕提供監視器畫面，校方也澄清，基於兒少保護的，校方可以提供調閱，但沒有辦法拷貝，不過如今家長已提出告訴，影像證據皆已妥善保存，後續若司法調查或外聘委員需要，校方絕對會依法提供，並無藏匿證據之情事。

至於家長指控校方壓案、姑息養奸，校長無奈地表示，「這是天大的冤枉」。校方強調，「現在的校園環境，沒有任何校長、主任或老師敢為了壓案而賭上自己的考績，或在教職生涯留下污點。」

教育局表示，學校接獲訊息後，已第一時間完成校安通報並回報教育局，同步通知導師加強學生關懷與追蹤，行政團隊也已介入處理。目前案件已報警處理，雙方家長也已申請霸凌調查。教育局已督導學校依程序辦理，並強化班級經營與輔導機制，學校亦已召開專案會議因應。對於美工刀事件，學校當下已立即制止並進行安全與法治教育，後續將透過調查釐清經過。

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