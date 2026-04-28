北市女警官產後大失血離世　今解剖釐清死因...3家屬低調現身

▲陳芊雯的堂妹（左一）拉著陳女丈夫快步離開解剖中心 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

台北市警局中正第一分局警務員陳芊雯因產後大失血不幸離世，檢警為釐清死因，今（28日）上午會同法醫前往新北市立殯儀館進行遺體解剖。陳員曾負責正、副元首維安重任，英年早逝令各界悲慟，總統賴清德日前亦親自前往靈堂致哀，並指示相關單位全力查明死因真相。今天3名家屬低調到場，神情哀戚。

上午10時許，檢警與法醫抵達新北市立殯儀館解剖中心。為查明這起生產意外的確切死因，法醫對陳芊雯遺體進行採檢送驗，整個過程歷時約1小時。陳員的丈夫、胞弟及堂妹均到場。3名親友皆頭戴鴨舌帽、口罩遮掩哀戚神情。結束後，家屬不發一語維持沉默，隨即搭車離開殯儀館。

中正第一分局警務員36歲的陳芊雯，曾擔任正、副元首維安勤務。4月18日，她在新北市三重區某知名婦產科診所進行分娩，未料過程出現大失血狀況。診所第一時間將陳員轉診至新北市立聯合醫院，後再轉往台北市馬偕醫院全力搶救，但仍在20日宣告不治。而拚命產下的女兒，目前仍留在新生兒加護病房治療中。

總統賴清德上週五（24日）曾親自前往板橋新月會館陳員的靈堂上香，向家屬表達慰問與不捨。對此，賴清德隨即指示相關單位展開調查，要求務必查明死因，並給予家屬後續最完善的協助。目前警分局除全力協助家屬辦理後事外，也將靜待解剖鑑定報告出爐。