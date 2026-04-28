陸性侵犯執行死刑　出獄後惡性不改尋仇再奪一命被重判

▲大陸性侵犯田永明被執行死刑。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

雲南一名性侵犯田永明出獄後再度持刀尋仇致使見義勇為的無辜民眾死亡，惡性重大的他經再審改判死刑，並獲最高人民法院核准。玉溪中院今（28）日依法對其執行死刑，案件歷時多年終告定案。執行死刑前，法院還安排田永明與其近親屬進行最後會見。

《新華社》報導，4月28日，雲南省玉溪市中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對田永明執行死刑。玉溪市人民檢察院依法派員臨場監督。

據了解，1976年出生的田永明為雲南省華寧縣青龍鎮人，他在1996年因性侵其大嫂趙某某並持刀報復，被以強姦罪、故意殺人（未遂）罪及窩贓罪判刑9年，並於2002年7月刑滿出獄。然而，田永明出獄後，竟持殺豬刀與匕首闖入趙某某住處欲再次尋仇。

過程中，趙某某身著內衣褲逃出呼救，該村副組長劉銘富見義勇為上前阻止，反遭田永明持刀刺傷致死。案發後，華寧縣公安局立案調查，將田永明列為在逃人員，直至2022年才在湖南長沙將其逮捕落網。

案件歷經審理與上訴後，雲南省高級人民法院於今（2026）年2月3日再審改判田永明死刑，剝奪政治權利終身，並報請最高人民法院核准。法院認定其出獄後短期內再犯重大暴力犯罪，主觀惡性深、社會危害性極大，依法從重處罰。