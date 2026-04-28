花蓮堰塞湖防災演練4/30登場　馬太鞍溪鋼便橋雙向將暫時封閉

▲▼防災演練當天馬太鞍溪鋼便橋南北方向管制點規劃示意圖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為提升花蓮縣防災應變能力，保障鄉親生命財產安全，花蓮縣政府將於4月30日下午1時30分至4時，於光復鄉及鳳林鎮交界處舉行堰塞湖災害防救演練。演練期間將針對「馬太鞍溪便橋」實施全線封閉管制，請往來民眾預先規劃行程並配合交通疏導。

為求演練貼近真實災變情境，並落實各機關在災害發生時的進駐與撤離程序，縣府已向受演練影響範圍內之公家單位、學校及各營業場所函發正式公文。針對需參與或受演練環境影響之同仁與教職員，依法准予公假登記，以確保各單位能專注於防救災任務演練，提升區域防災韌性。

花蓮縣政府表示，堰塞湖災害演練是保障溪畔居民生命財產安全的重要環節，封路管制帶來短暫不便，是為了換取長期的高度警覺與防災準備。請鄉親體諒配合，共同建構安全的花蓮家園。

一、管制時間與範圍管制時段：

（一）4月30日（週四）下午1時30分起至下午4時止。

（二）管制路段：馬太鞍溪便橋（全線封閉禁止通行）。

二、建議避災改道路線（雙向導引）管制期間將暫時管制人車進入光復鄉警戒區，而為確保演練期間交通順暢，建議北上與南下民眾依下列替代路徑繞行避開管制區：

（一)【北往南下路線規劃】：

1.台9線→鳳林鎮→左轉中和路→193縣道→大農大富（農場路）→台9線。

2.交通疏導指引管制點：

(1)中和路箭瑛大橋東端與193縣道路口。

(2)台11甲與193縣道路口。

（二)【南往北上路線規劃】：

1.台9線→大農大富→右轉農場路→左轉193縣道→台11甲線→台11線→花蓮市。

2.台9線→大農大富→右轉農場路→左轉193縣道續行→花蓮市。

3.交通疏導指引管制點：

(1)台9線與農場路口。

(2) 193縣道與西富路口。

(3)台11甲與193縣道路口。

（三）溫馨提醒：193 縣道路幅較一般省道窄且彎道較多，請駕駛人於管制時段內遵循現場警力及導引人員指揮，並減速慢行以策安全。

▲防災演練時段替代道路示意圖。

三、光復車站旅客特別提醒：

（一）由於光復車站位於本次演練之警戒範圍內，為求演練程序完整：

當日 13:30 至 16:00 時段內下車之旅客，請配合台鐵人員引導至站體2樓垂直避難，至演練結束，請各位旅客配合。

（二）考量演練期間車站周邊實施管制，若您的行程時間較為緊迫，建議避開上述時段於光復車站上下車，或提早、延後行程，以免耽誤您寶貴的時間。

四、演習告警資訊：

演練期間，為測試警報傳達效率並推廣警報音辨識，將有以下告警措施：

1、災防細胞簡訊： 於 4月30日下午1時30分，針對 光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉 部分地區發布手機災防告警簡訊。簡訊標明為演習測試，請民眾收到後配合演練實施疏散撤離，無須過度驚慌。

2、堰塞湖專屬警報音： 屆時將同步發布警報音聲，請民眾注意辨識：

（1）【警報聲】： 鳴 5 秒、停 5 秒，連續重複 9 次，總長共 85 秒。

（2）【解除警報】： 長鳴1聲，持續 90 秒。

