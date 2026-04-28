北一女遭控霸凌派遣工　校方否認：已要求廠商遵循勞動法令

▲勞動派遣產業工會與當事人江女士（右）開記者會指控北一女霸凌壓榨。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者許敏溶／台北報導

勞動派遣產業工會今（28日）控訴，在北一女工作的委外職工江女士遭校方霸凌、壓榨，且校方還放任廠商高薪低報勞保。校方發布4點回應，表示已要求廠商須確實遵循勞動法令及契約規範，而江女士為外包廠商派駐，校內各處室同仁皆盡力協助與通融，無不當管理。

台灣勞動派遣產業工會今天召開記者會，痛批北一女為壓低勞工待遇，以「假承攬，真僱用」方式，將校內職工業務「委外」，長期放任廠商高薪低報勞工勞保；且派駐勞工經常性加班、連續出勤超過《勞基法》上限，還領不到加班費與假日出勤工資。當事人江女士更控訴遭北一女霸凌、壓榨。

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對此，北一女今天發表4點聲明，澄清各處室同仁皆盡力協助與通融，並無不當管理情事。

校方聲明全文如下：

1.江女士並非本校編制內員工，亦非本校自行雇用之職工，實為外包人力廠商派駐本校工作。

2.有關江女士在職期間之工作情形，如有反映工作負荷，本校均透過契約廠商協調處理，適度調整其工作內容，持續關懷其工作適應狀況，不斷減輕其清潔等勞務工作。

3.江女士在職期間如有加班需求，應事先報外包公司同意，江女士如未報備外包公司核准而自行打卡加班，本校也協調外包公司同意其加班補休。當本校遇有專案事務，如國中教育會考、科學班甄選入學需要職工協助，皆由校方另提供當日專案工作費用。

4.另有關勞動條件、保險投保及薪資給付等事項，本校均要求廠商須確實遵循相關勞動法令及契約規範。

江女士自109年4月9日起以委外職工身分在本校工作期間，各處室同仁皆盡力協助與通融，並無不當管理之情事。學校是教育的場域，感謝曾經於校內奉獻的夥伴，會持續落實友善的工作環境，讓所有服務的同仁和夥伴都能在安全、友善的環境中工作，為教育貢獻心力。