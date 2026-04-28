德總理罕見砲轟！「整個美國被伊朗羞辱」　批川普沒退場策略

▲ 川普與梅爾茨3月初在白宮會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）近日對美國的伊朗政策提出罕見且措辭強烈的批評，直指川普政府在談判桌上被德黑蘭玩弄，「整個美國正遭受伊朗領導層的羞辱」，且他至今未看見華府有任何明確的退場策略。

梅爾茨27日在德國西部馬斯貝格（Marsberg）對學生發表談話時表示，「伊朗人顯然非常擅長談判，或者說非常善於不談判，讓美方人員跑到伊斯蘭馬巴德，最後卻無功而返」，「整個國家都遭受伊朗領導層羞辱，尤其是被所謂的革命衛隊羞辱。我希望這一切能盡快結束。」

范斯赴巴談判破局 川普嗆：想談來找我

梅爾茨指的是美國副總統范斯2周前率團赴巴基斯坦與伊朗進行間接會談，談判卻無疾而終；雙方原定舉行第二輪會談，川普也在2天前臨時喊停。川普事後接受《福斯新聞》訪問時仍態度強硬，「我們握有所有籌碼，如果伊朗想談，他們可以來找我們，或打電話給我們。」

德黑蘭周末提出新方案，主張將停火及重開荷莫茲海峽作為第一步，核武、飛彈、制裁等議題則推遲到往後再談。伊朗國會甚至正研擬立法，要求往來船隻繳納「服務費」，但聯合國國際海事組織（IMO）秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）強調，「在任何用於國際航運的海峽徵稅都沒有法律依據。」

荷莫茲優先策略遭疑 核武問題懸而未決

參與斡旋的外交人士也質疑「荷莫茲優先」的策略可行性，因為這根本無法達成華府聲稱的核心戰爭目標，即永久終止伊朗核計畫。伊朗目前擁有約440公斤的高濃縮鈾，理論上足以製造十餘枚核彈頭，若談判僅聚焦於海峽，核武問題形同懸而未決。

伊朗在經濟上正承受巨大壓力，美方在巴基斯坦談判破裂後實施反封鎖，切斷伊朗港口航運，國際貨幣基金（IMF）預測伊朗今年GDP將萎縮6.1%，通膨率近70%，民生物資與醫療費用漲幅更加可觀。

經濟重壓難逼核讓步 伊朗轉向俄羅斯求援

不過國際危機組織（International Crisis Group）伊朗項目主任瓦埃茲（Ali Vaez）指出，伊朗政府向來不惜將經濟痛苦轉嫁給人民，外部施壓未必能逼迫德黑蘭在核武方面讓步。

伊朗外長阿拉奇27日抵達莫斯科，與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及高層代表會面，尋求俄方協助緩解封鎖衝擊。分析人士指出，若美方封鎖持續，裏海及俄伊陸上通道將成為伊朗對外貿易的少數出口之一。

《衛報》、路透、POLITICO歐洲版等多家外媒指出，這是梅爾茨迄今對美伊衝突最直接的批評，勢必進一步加深美國與北約歐洲盟友之間本已嚴峻的裂痕。