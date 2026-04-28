遭李四川辦控AI抹黑　蘇巧慧競辦否認：攻擊的都是國民黨陣營

▲蘇巧慧辦公室發言人劉芳宇。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨新北市長參選人李四川競辦今（28日）點名臉書粉專「蕭瑩燈」，直指他是綠營側翼，透過AI深偽技術製作不實圖片，嚴重毀損李四川名譽，更問民進黨新北市長參選人蘇巧慧是否認同此種惡劣行為，究竟是授意還是默許。對此，蘇巧慧辦公室發言人劉芳宇回應，蘇巧慧團隊從未攻擊對手，競選總部也沒有發稿、或開過記者會、授意任何網友、粉專做選舉攻擊，這段日子以來，做出攻擊的都是國民黨陣營。

圖文作家蕭瑩燈昨在臉書粉專表示，「我沒去過小琉球，也不認識那個島上的人。我問AI，小琉球上的環保老流氓長什麼樣子？」結果最後AI產出一張有李四川樣貌但上身布滿刺青的圖片。

國民黨新北市長參選人李四川競辦今（28日）點名臉書粉專「蕭瑩燈」，直指他是綠營側翼，透過AI深偽技術製作不實圖片，嚴重毀損李四川名譽，競辦已蒐證且不排除採取法律行動。李四川競辦也說，該側翼粉專長期力挺行政院前院長蘇貞昌及其女、民進黨新北市長參選人蘇巧慧，但蘇巧慧曾稱用深偽技術製造內容來打擊政敵、影響選舉，已有多例，所以請問她，是否認同此種惡劣行為，究竟是授意還是默許。

對此，蘇巧慧辦公室發言人劉芳宇回應，蘇巧慧團隊從未攻擊對手，競選總部也沒有發稿、或開過記者會、授意任何網友、粉專做選舉攻擊。這段日子以來，做出攻擊的都是國民黨陣營。

劉芳宇強調，進步的新北是彩色的，蘇巧慧會持續推出各種照顧市民、照顧各行各業的政見願景，辦理各項有創意的活動。希望這場選戰多一點政見討論，少一點政治口水，讓新北市民做選擇。