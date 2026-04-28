陸嗆中華民國總統不存在　鄭麗文：因賴清德不見我、又扯我後腿

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德原訂出訪友邦史瓦蒂尼，但因非洲3國無預警取消飛航許可，導致行程被迫取消，中共發言人更嗆「世界上早已不存在所謂的中華民國總統」。國民黨主席鄭麗文今（28日）接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，「那是因為賴清德不見我啊！」讓黃光芹傻眼，「蛤？只是這樣喔？」鄭麗文又說，賴清德一意孤行，所以中共才會有兩種態度，對國民黨釋出最大善意，而對賴清德釋出最大敵意，「所以為何不跟我見面跟討論，台灣憲政僵局、民主已經被掏空，然後又弱智的繼續扯我後腿。」

非洲國家塞席爾、模里西斯、馬達加斯加由於遭到中華人民共和國政府施加經濟在內等壓力，使其不讓賴清德總統專機通過領空，這讓賴清德出訪史瓦帝尼一行被迫取消。中華人民共和國外交部除了又用「竄訪」一詞形容賴清德出訪，更妄稱世上早已不存在中華民國總統。

鄭麗文今日接受黃光芹《中午來開匯》網路節目專訪時表示，台灣的政黨和解才很重要，起碼對外能找到最大公約數，但民進黨不願意，這條路已經明顯是死胡同，連賴清德想過境美國都沒辦法，國民黨今天已經證明給民進黨看了，才沒有什麼《自由時報》的門票說，說要一國兩制、統一都沒有，公開私下溝通都沒有，那賴清德疑慮應該要掃除了，回到九二共識跟反對台獨，是民進黨自己說台獨已經不存在，那為何不下架台獨黨綱？

鄭麗文質疑，所以到底為何賴清德不跟自己見面跟討論，「台灣憲政僵局、民主已經被掏空，然後又弱智的繼續扯我後腿，兩國論是中共的底線，因此當然要有堅定態度，包括賴清徳自己都說，2027可能會有戰爭，2028年還會有總統大選嗎？充滿變數、是台灣的滅頂之災！」她強調，全世界期待台灣海峽和平穩定，但賴清德一定要撞到頭破血流，否則又不甘願，只想綁架全台灣人一起撞牆，那國民黨只好政黨輪替囉！獲得政權後讓兩岸能和平對話，台灣人有什麼好害怕？只會賺更多錢，活得更有尊嚴。

