千萬粉陸探店網紅「逃稅4185萬元」　他火速追繳＋罰款8686萬元

▲千萬粉探店網紅白冰。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

擁有逾4000萬粉絲的美食探店網紅「白冰」，近日遭官方查出涉逃漏稅，瞬間衝爆微博熱搜總榜第一名。國家稅務總局公布調查結果指出，白冰在2021年至2024年間，透過轉換收入性質、虛假申報等手法，少繳個人所得稅、增值稅及契稅共計911.18萬元（人民幣，下同，約台幣4185萬元），最終被追繳連同滯納金與罰款共1891.24萬元（約台幣8686萬元），相關款項已全數入庫。

據《央視新聞》報導，稅務機關透過大數據分析發現，白冰主要收入來源為廣告合作，佣金相當可觀，但其申報的個人收入卻長期偏低，與實際變現能力明顯不符，隨即對其關聯企業展開全面清查。結果發現，白冰直接或間接持股的企業多達10餘家，其中一間註冊於重慶的個體工商戶特別可疑。

▲白冰擁有超過四千萬粉絲。（圖／翻攝自微博）

稽查人員實地前往該地址查核，發現現場大門緊閉，無任何經營跡象，確認為「空殼個體戶」。進一步比對後認定，白冰將原本應屬個人勞務所得的收入，轉為個體戶經營收入，並透過虛列成本、套用稅收優惠等方式降低稅負，達到逃稅目的。

調查還揭露更複雜的資金操作手法。稽查人員發現，多筆高額「勞務費發票」來自山東一間人力資源公司，經追查銀行資金流向，發現資金先由白冰相關公司轉出，再經多層流轉，最終回流至白冰及相關人員的個人帳戶，形成「私戶收款、不申報納稅」的閉環，屬典型虛假申報行為。

▲▼白冰的抖音帳號目前因違反法律問題遭禁言。（圖／翻攝自陸抖）

此外，白冰名下公司帳面還出現大量奢侈品發票，包括名牌包與高端飾品等，而這些物品多次出現在他過往的生活影片中，實際為個人使用，與公司業務無關。稅務機關指出，此類支出不得列為公司成本，應視為對個人的分紅，但白冰並未依法申報相關個人所得稅。

在掌握完整證據後，稽查人員對白冰進行約談。面對事證，他承認透過空殼個體戶轉換收入、虛假列支費用等違法行為，並進一步坦承曾虛報二手房價格以少繳契稅，以及向公司借款用於個人消費等問題。

白冰事後表示，「我深刻認識到自己的錯誤，願意接受處罰，並全力配合整改」，也坦言作為公眾人物應依法納稅、發揮示範作用。