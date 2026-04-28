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歐盟立法！手機重回「換電池」時代　2巨頭面臨挑戰

歐盟通過《電池與廢電池法規》，要求在歐洲市場銷售的智慧型手機與平板電腦，須符合「電池可由使用者輕鬆更換」的設計原則。（翻攝自pexels）

▲歐盟通過《電池與廢電池法規》，要求在歐洲市場銷售的智慧型手機與平板電腦，須符合「電池可由使用者輕鬆更換」的設計原則。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／鏡週刊

據《Times Kuwait》報導，歐盟最新通過的《電池與廢電池法規》，將對全球手機產業帶來重大影響。這項法規要求自2027年2月18日起，在歐洲市場銷售的智慧型手機與平板電腦，須符合「電池可由使用者輕鬆更換」的設計原則，目的是降低電子廢棄物並提升消費者維修自主權。

可自行換電池　降低維修門檻

過去手機電池多採封閉式設計，若需更換通常只能送回原廠或授權維修中心處理，不僅費用較高，也得等待維修時間。隨著新規上路，消費者將可使用簡易工具自行更換電池，維修成本可望降低。同時，法規也規定產品停售後仍須提供至少5年的電池供應與系統更新支援，以減少因軟體停止支援而被迫換機的情形。

變回「秒換電池」？　滿足2條件可獲免

該法規將促使業者減少使用黏合劑，改採較容易拆卸的設計，但並不意味著手機必須回到過去「可快速拆電池」的形式。只要符合可拆卸原則，例如以螺絲固定等可拆式結構，就可符合規範。同時，若產品在電池壽命、耐用度及防水防塵表現上達一定標準，例如電池在500次充電循環後仍保有83%以上容量，或在1,000次循環後維持80%以上容量，並具備IP67等級以上的防水能力，也有機會獲得豁免。

蘋果三星受衝擊　換機循環恐改變

資料指出，歐洲每年約售出約1.5億支手機，產生高達500萬噸電子廢棄物，回收率不到四成。若能延長裝置使用年限，不僅有助減輕環境負擔，預估至2030年前還可為消費者節省約新台幣7000億元。另一方面，對於蘋果與三星等手機大廠而言，過去依賴封閉式設計與維修體系的產品策略，未來也可能隨之調整，外界推測將透過提升電池壽命來規避「可拆卸」規範，而非直接改為可拆式背蓋設計。


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