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社會 社會焦點 保障人權

高雄男嗆「我軍火很大」索賠1億還襲警　1月被起訴3月突離世

▲前陸軍269旅某步兵連張姓中士班長去年12月在營區將國造T75K3手槍與3只彈匣放入迷彩褲口袋意圖攜出營區，後因部隊察覺短少槍枝發動全連搜查，張男將手槍等物放在營區某處草地被發現。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲高雄男子在養生館嗆聲自己軍火很大，要求賠1億元。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蘇姓男子去年底因在養生館講電話太吵被勸阻，竟惱羞成怒嗆聲自己「軍火很大」，威脅店家不賠1億元就掃射，甚至對店員比出掏槍手勢，蘇男落網後在派出所還大鬧，水潑員警加無影腳，行徑囂張至極，檢方今年1月將他起訴，怎料蘇男還沒等到判決，3月就傳出死訊，法官最終只能裁定「公訴不受理」。

判決指出，這起案件發生在去年12月10日下午，40多歲的蘇男在三民區某養生會館消費時，因電話講得震天響，遭呂姓經理上前提醒，蘇男自覺「面子掛不住」，隨即開啟瘋狗模式，狂傳LINE訊息騷擾館內芳療師。

蘇男在訊息中語帶威脅，不僅叫囂自己「軍火很大」，更下最後通牒要經理在午夜前「跪在門口道歉」，不然就要掏出1億元賠償，否則他將帶槍來「血洗掃射」。

蘇男當晚8點多變本加厲，跑到附近店家借電話，對著店員吹噓自己背景雄厚、火力十足，甚至現場表演「戲精上身」，手伸進包包故作掏槍狀，再對著店員做出扣扳機的手勢，店員被這突如其來的「空氣槍」嚇出一身冷汗，趕緊報警求援。

警方獲報後在會館門口將蘇男逮個正著，沒想到進了派出所，蘇男依舊「很有種」，不僅拿起瓶裝水朝執勤員警潑灑，還使出無影腳踢傷警察，當場被依妨害公務等罪嫌移送法辦。

高雄地檢署今年1月火速依強制未遂、恐嚇及妨害公務罪將他起訴，就在外界以為這名「1億哥」要進去吃牢飯時，高雄地院3月開庭卻驚覺蘇男已人間蒸發，經查證確認蘇男已因故離世，法官無奈，只能依法諭知「公訴不受理」。

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