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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

剪髮後被稱讚像木村拓哉等明星　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

 

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委沈伯洋代表綠營參選台北市長的呼聲高，日前以短捲髮新造型現身後，被稱讚像日本防衛大臣小泉進次郎、演員張孝全，甚至是韓星朴寶劍、日星木村拓哉等。對此，沈伯洋今（28日）自嘲，「我看到的時候我都覺得那一定是我還沒剪頭髮之前是太醜了」，所以才會引起這麼大討論。

民進黨立委沈伯洋25日上午和台北市長蔣萬安同台時，以短捲髮新造型現身，海委會主委管碧玲大讚沈伯洋新髮型不錯，更稱梳直一點就跟日本防衛大臣小泉進次郎「一模一樣」，更有網友稱像演員張孝全、韓星朴寶劍、日星木村拓哉等。

▼民進黨立委沈伯洋。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼民進黨立委沈伯洋。（圖／記者陳煥丞攝）

對此，沈伯洋今（28日）自嘲，大家一直說他剪完頭髮後蠻清爽的，「我看到的時候我都覺得那一定是我還沒剪頭髮之前是太醜了」，所以才會引起這麼大討論，他的髮型除了稍微剪短外，最主要是把兩邊稍微剪掉。

沈伯洋說，但更重要的是討論像交通政策、現在對台北市的願景是什麼，希望大家多關心市政討論，市政討論一定對市民有利，越多的討論，真理越辯越明，人民才會變得更好。

而針對遭藍營戲稱成「藍營的超級母雞」，沈伯洋認為，選戰去討論誰怕誰、誰不怕誰沒有太大意義。對他來講，地方政府選戰最重要的是地方層級所關心的，像他講的民生、經濟、交通、就業、育兒、防老與安全，這些都是大家關心的議題，誰能提出生態系、願景，才是人民關心的，人民也不會關心誰怕誰、誰不怕誰。

至於傳出競選團隊已就位，包括由吳思瑤擔任總幹事掌管兵符，吳沛憶擔任執行總幹事負責地方組織，政策面則是由陳培瑜與范雲操刀，沈伯洋說，「我們大家都是好朋友」，吳思瑤與吳沛憶都是台北市在地立委，對台北市治理、需要改進的地方都非常熟悉，大家也都是台北市民，希望台北變得更好。

沈伯洋表示，不管接下來狀況如何，「我們都是積極的在準備」，才可以在一開始讓大家知道民進黨對台北市負責任的態度是什麼、提出的願景是什麼、希望的城市治理長什麼樣子。

談及團隊遭網紅Cheap酸是「大罷免夢幻團隊」，沈伯洋認為，這不是什麼大罷免跟不大罷免，2024年至2025年，公民運動的風起雲湧，對國會亂象有非常多想法，自然有所批判，會希望台灣不要走向什麼方向。

沈伯洋說，現在治理上更重要的是「我們要什麼」，如城市交流要什麼？希望有怎麼樣的招商、交通政策等，這是非常重要的轉換，不只是說我們不要什麼，而是必須告訴大家我們要什麼？台北要變成什麼樣的城市、台灣要變成這麼樣的國家，「這個才是我們現在要的方向」。

媒體也關心，是否會擔心聯電創辦人稱蔣萬安的高民調是「蠢民的民調」，甚至表示「台灣有很高比例的蠢」影響到民進黨選情？沈伯洋緩言，「曹董是一直以來我們非常敬重的一個前輩」，在商業、藝術上的見解與投資方向，一直是大家的標竿。

沈伯洋說，作為晚輩，對曹興誠所講的話，「我們當然都是仔細的聆聽」，但無論如何，現在討論的是台北市，台北市最重要的就是台北市民的感受，「每一位市民的想法我們都應該用心聆聽」，並將其反映在提出的政策上，這才是台北市治理應有的方向。

 
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