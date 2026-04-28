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伊朗擬靠鐵路運油到中國　儲油空間最多再撐22天

▲▼一艘油輪停在荷莫茲海峽。（圖／達志影像／美聯社）

▲一艘油輪停在荷莫茲海峽。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

航運追蹤機構Kpler數據顯示，伊朗閒置儲油空間僅剩12至22天的容量，最快可能在5月中旬被迫每日再減產150萬桶原油。面對美國海上封鎖荷莫茲海峽帶來的重壓，伊朗祭出非常手段，重啟廢棄儲油設施，甚至考慮改走鐵路把原油送到中國。

儲油空間見底　僅剩12至22天的容量

彭博報導，自美國總統川普4月初下令封鎖伊朗港口以來，隨著荷莫茲海峽航運量銳減，伊朗原油出口量從3月每日平均185萬桶，暴跌至近期約每日56.7萬桶。根據研究人員的說法，自海上封鎖生效以來，伊朗原油裝船量驟降約70%。

儘管出口量大幅萎縮，伊朗在財政上要真正感受到衝擊，還需要一段緩衝期，分析指，封鎖對伊朗收益的實際衝擊，預計要到3至4個月後才會顯現。伊朗的原油貨輪通常需要約2個月才能抵達中國部分港口，Kpler指出，買家還有2個月的時間來完成付款。

高盛集團此前表示，伊朗已削減多達每日250萬桶的原油產量。此外，自從中東戰火2月28日爆發以來，沙烏地阿拉伯、伊拉克、科威特、阿拉伯聯合大公國等也不得不減產。

美國封鎖　逼出伊朗極限手段

華爾街日報指出，伊朗正四處尋找儲油新途徑，為了避免因儲油空間耗盡而讓油井被迫停產，伊朗啟用廢棄儲罐等非常規設施，還在嘗試透過成本更高的鐵路運輸，將原油繞過海上封鎖線輸往中國。

這些手段意在延緩基礎設施危機的爆發，同時削弱華盛頓在荷莫茲海峽對峙中的籌碼。

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