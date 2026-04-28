不想坐牢！男持推進器欲游到對岸　金門海巡攔截送地檢署發監

▲受刑人持推進器企圖游往對岸，移送地檢署發監。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門一名盧姓男子（38歲）涉嫌利用手持式推進器，企圖從烈嶼海域泅泳偷渡至中國大陸，經海巡單位發現通報後，金門地檢署迅速核發拘票並拘提到案，訊後隨即發監執行，展現打擊規避司法決心。

金門地檢署指出，27日上午接獲海洋委員會海巡署金馬澎分署第十二巡防區通報，指稱前一晚深夜在烈嶼鄉貴山海域發現盧男持推進器下水，企圖非法游往對岸。海巡人員即時掌握動態並通報檢方處理。

▲金門海域查獲男子企圖泅泳偷渡。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

經調查，盧男因涉及詐欺案件，經福建金門地方法院判處有期徒刑7年6月，目前上訴二審審理中；另其違反個人資料保護法案件已確定判決，原訂於4月28日到案執行。未料盧男疑因畏懼入監服刑，竟鋌而走險企圖偷渡出境，明顯有逃避審判與執行之虞。

檢方獲報後，立即由執行科檢察官依刑事訴訟法相關規定核發拘票，交由海巡署艦隊分署第九海巡隊執行拘提。盧男到案後經檢察官訊問，確認其逃亡意圖明確，隨即依法發監執行。

金門地檢署強調，金門地區因地理位置特殊，長期與海巡、警察等單位建立密切通報與合作機制，針對偷渡或規避司法的不法行為，均將從速且從嚴處理，絕不寬貸。同時也呼籲受刑人應面對司法裁判結果，切勿心存僥倖，以身試法。