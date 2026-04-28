年發電量8千萬度！花蓮首座大型光電厰面積逾66公頃　開始售電　

▲▼花蓮地檢署由陳舒怡檢察長（左四）率隊訪視位於鳳林鎮的生豐電力公司。（圖／花蓮地檢署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮地檢署27日由陳舒怡檢察長、廖榮寬主任檢察官率隊，會同法務部調查局花蓮縣調查站陳正彬秘書、花蓮縣政風處唐文斌處長、花蓮縣警察局高麗姬副局長、鳳林分局劉玉祥分局長、台電公司花蓮區處等聯合率領各自團隊，至花蓮鳳林地區訪視綠能企業生豐電力股份有限公司。

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該電場為花蓮地區首座地面型大型光電案場，達66公頃以上，經向台電公司併聯審查及取得主管機關經濟部能源署核發同意，目前已設備登記完成並開始售電，年發電量約為8210萬度。





現場實際訪視通量塔、升壓站及太陽能板，並經綠能聯繫平台訪視團隊與綠能廠商各方相互交流，針對花蓮地震風災雷擊等氣候影響因地制宜提出相應措施，透過分享綠電實務經驗及企業誠信等反映事項，討論生態保護、光電板環保回收機制、原民部落會議同意、電協金審議機制暨專案補助、每年固定提撥回饋金供當地地區及關係部落之公益事項，避免衍生民眾抗爭議題。

▲電場為花蓮地區首座地面型大型光電案場，達66公頃以上，年發電量約為8210萬度。

相關機制並同時提供轄區綠能聯繫平台資訊及建立通報機制，加強公部門、事業機構、執法機關及綠能企業間之橫向聯繫，以保障合法產業權益，並擴大整合綠能產業犯罪平留功能，防範藉機施壓、勒索恐嚇等情事，促進國家能源政策持續推動，鼓勵民眾檢舉不法，淨化投資環境，維護綠能永續發展。

