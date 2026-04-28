股市正熱「身邊一堆人都賺錢」　她喊羨慕！網吐實話：誰會PO

▲原PO身邊有不少人股票都賺錢。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文感嘆，自己在疫情期間因為股票當沖慘賠，從此嚇得不敢再碰股市。如今看著身邊的人，手上持股幾乎都在賺錢，讓她深感羨慕。貼文曝光後，引起網友討論。

羨慕身邊的人股票都賺錢

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這名女網友在Dcard上，以「看到很多人股票賺錢真的很羨慕」為題發文透露，過去的當沖虧損讓她不再碰股票，但近期股市不斷創新高，眼看大家都在獲利，就讓她十分羨慕，同時也想知道自己何時才可以實現財富自由？

網友吐實話

貼文曝光後，有網友吐實話，「沒有大家都賺錢吧，雖然4萬點，但版上貼上來的股票健檢，也有很多還是綠字啊」、「你看得到別人PO的，只會是賺錢的，誰會PO賠錢的出來？還是很多人賠錢」、「很多人只是跟著喊，不是所有人都能馬上財富自由啦」、「賭博有人輸錢才會有人贏錢，望周知」、「因為大部分賠錢的不會發文」。

也有網友回應，「有啥好眼紅的，選擇大於努力這不是常識嗎」、「所以為什麼不投ETF就好？沒有那個氣運跟分析能力，真的不用學別人玩當沖」、「只買0050，放個五年要賠也很難吧」、「不是得到，就是學到」、「很多都運氣好而已啊」。