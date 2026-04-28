彰化毒蟲僅穿內褲爬屋頂！飛簷走壁與警對峙1小時...軟腳投降

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局今（28）日召開「打詐儀錶板」記者會，說明3月治安成果，並公布鹿港警分局破獲毒品分工場，一名毒蟲僅穿內褲、飛簷走壁與鹿港警分局對峙1小時，終因體力不支腿軟遭逮；另外員林分局跨縣市攻堅瓦解13人詐欺集團，掃黑、打詐、肅槍亮眼成績。會中也邀請網紅「工地小蜜蜂—小豬」擔任防詐大使，呼籲民眾提高警覺。

▲毒蟲僅穿內褲學蛛蜘人爬4樓不願就範，與警對峙1小時。（圖／警方提供）

▲毒蟲穿內褲學蛛蜘人爬4樓與警對峙。（圖／警方提供）

鹿港分局日前查緝一處藏身透天厝的毒品分裝場時，40歲郭姓男子為躲避追捕，顧不得僅穿內褲，在4樓高的屋簷與陽台間「飛簷走壁」，與警方對峙長達1小時。員警不斷高喊「危險，會掉下來」，郭男仍充耳不聞，甚至一度倒掛陽台。警方為防止意外，緊急通報消防隊出動雲梯車。最終郭男體力不支、雙腿發軟，乖乖爬下雲梯就擒。警方現場查獲安非他命、依托咪酯及分裝工具，全案依《毒品危害防制條例》移送法辦。

▲毒蟲穿內褲學蛛蜘人爬4樓與警對峙1小時投降。（圖／警方提供）

員林分局則從一名外籍收簿手向上溯源，報請彰化地檢署指揮偵辦。專案小組發現，該詐欺集團為規避查緝，將話務機房於梧棲、烏日及北屯區等地輾轉遷移，甚至與其他集團合作，廣招車手及收簿手洗錢。檢警先後發動6波拘提搜索，逮捕13名被告，集團宣告瓦解。

局長陳世煌指出，今年3月全縣受理詐欺案件共607件，較去年同期減少177件，財損金額1億6,580萬元。今年累計查獲毒品案274人，起出毒品14.1公斤與3,669包咖啡包；槍砲案偵破17件，起獲槍枝12枝、子彈88顆。

防詐大使「工地小蜜蜂—小豬」也分享，自己的照片屢遭盜用成立假帳號進行交友詐騙或販售商品。她強調，官方帳號均具認證標章，絕不會私下交友或兜售商品，呼籲民眾切勿上當。

▲防詐大使「工地小蜜蜂—小豬」。（圖／警方提供）