　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化毒蟲僅穿內褲爬屋頂！飛簷走壁與警對峙1小時...軟腳投降

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局今（28）日召開「打詐儀錶板」記者會，說明3月治安成果，並公布鹿港警分局破獲毒品分工場，一名毒蟲僅穿內褲、飛簷走壁與鹿港警分局對峙1小時，終因體力不支腿軟遭逮；另外員林分局跨縣市攻堅瓦解13人詐欺集團，掃黑、打詐、肅槍亮眼成績。會中也邀請網紅「工地小蜜蜂—小豬」擔任防詐大使，呼籲民眾提高警覺。

▲毒蟲穿內褲學蛛蜘人爬4樓與警對峙。（圖／警方提供）

▲毒蟲僅穿內褲學蛛蜘人爬4樓不願就範，與警對峙1小時。（圖／警方提供）

▲毒蟲穿內褲學蛛蜘人爬4樓與警對峙。（圖／警方提供）

▲毒蟲穿內褲學蛛蜘人爬4樓與警對峙。（圖／警方提供）

鹿港分局日前查緝一處藏身透天厝的毒品分裝場時，40歲郭姓男子為躲避追捕，顧不得僅穿內褲，在4樓高的屋簷與陽台間「飛簷走壁」，與警方對峙長達1小時。員警不斷高喊「危險，會掉下來」，郭男仍充耳不聞，甚至一度倒掛陽台。警方為防止意外，緊急通報消防隊出動雲梯車。最終郭男體力不支、雙腿發軟，乖乖爬下雲梯就擒。警方現場查獲安非他命、依托咪酯及分裝工具，全案依《毒品危害防制條例》移送法辦。

▲毒蟲穿內褲學蛛蜘人爬4樓與警對峙。（圖／警方提供）

▲毒蟲穿內褲學蛛蜘人爬4樓與警對峙1小時投降。（圖／警方提供）

員林分局則從一名外籍收簿手向上溯源，報請彰化地檢署指揮偵辦。專案小組發現，該詐欺集團為規避查緝，將話務機房於梧棲、烏日及北屯區等地輾轉遷移，甚至與其他集團合作，廣招車手及收簿手洗錢。檢警先後發動6波拘提搜索，逮捕13名被告，集團宣告瓦解。

局長陳世煌指出，今年3月全縣受理詐欺案件共607件，較去年同期減少177件，財損金額1億6,580萬元。今年累計查獲毒品案274人，起出毒品14.1公斤與3,669包咖啡包；槍砲案偵破17件，起獲槍枝12枝、子彈88顆。

防詐大使「工地小蜜蜂—小豬」也分享，自己的照片屢遭盜用成立假帳號進行交友詐騙或販售商品。她強調，官方帳號均具認證標章，絕不會私下交友或兜售商品，呼籲民眾切勿上當。

▲毒蟲穿內褲學蛛蜘人爬4樓與警對峙。（圖／警方提供）

防詐大使「工地小蜜蜂—小豬」。（圖／警方提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
327 0 9622 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／30歲男遊名古屋染麻疹　日本疫情6地最多
明後天全台降溫水氣增　中部以北防短延時大雨
28歲女警遭輾斃...舞蹈相關大學畢業　同事悲痛
快訊／台積電最後一單殺9024張　台股收黑
《浪漫滿屋》女星宣布懷孕「一次就中」：演藝圈最高齡產婦
中鋼高官兒持刀霸凌！母淚控小學壓案...校長急喊：天大冤枉
快訊／龜山民宅大火　屋主女兒死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國3苗栗大山段車禍！小客車追撞施工緩撞車　占內車道回堵1公里

基隆社區驚傳火警！3樓民宅濃煙狂竄　屋內雜物堆滿畫面曝

快訊／民眾摸黑吃飯！台中南屯、七期2217戶停電　台電搶修中

我爸在，驚啥小！小五生亮刀恐嗆同學　中鋼急駁：非高層主管子女

台南女警車禍亡...從小練舞蹈選擇從警　同事悲痛氣氛低迷

「億萬富翁入場券」RM錶高仿貨只賣2萬　地下工廠侵權8千萬被抄

男撿到皮夾秒進廁所辯拉肚子　法官：才80秒不可能

台南母子3死留26萬現金　民俗專家認疑點多「諧音耐人尋味」

中鋼高官兒持刀恐嚇霸凌！母淚控小學壓案...校長急喊：天大冤枉

快訊／桃園龜山民宅大火1小時撲滅　屋主女兒一度救回仍不治

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

女友坐上男友爸的「特製跑車」　露爽朗笑聲XD

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

呂禮詩登共艦還吹捧解放軍　顧立雄：請立法院儘速通過修法

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

防「猴」出奇招！彰139線插滿560支「棒棒糖」　民眾反應兩極

國3苗栗大山段車禍！小客車追撞施工緩撞車　占內車道回堵1公里

基隆社區驚傳火警！3樓民宅濃煙狂竄　屋內雜物堆滿畫面曝

快訊／民眾摸黑吃飯！台中南屯、七期2217戶停電　台電搶修中

我爸在，驚啥小！小五生亮刀恐嗆同學　中鋼急駁：非高層主管子女

台南女警車禍亡...從小練舞蹈選擇從警　同事悲痛氣氛低迷

「億萬富翁入場券」RM錶高仿貨只賣2萬　地下工廠侵權8千萬被抄

男撿到皮夾秒進廁所辯拉肚子　法官：才80秒不可能

台南母子3死留26萬現金　民俗專家認疑點多「諧音耐人尋味」

中鋼高官兒持刀恐嚇霸凌！母淚控小學壓案...校長急喊：天大冤枉

快訊／桃園龜山民宅大火1小時撲滅　屋主女兒一度救回仍不治

綠轟藍：拿「預算監督」當幌子　實則消極擺爛5度拖延國防預算

快訊／30歲男遊名古屋染麻疹「接觸者匡列274人」　日本疫情續升

國3苗栗大山段車禍！小客車追撞施工緩撞車　占內車道回堵1公里

山本由伸4保送自評「不好的地方出現」　左打外角未曾有過的感覺

史上首次！行動領務局5月前進「國之北疆」　協助換發護照

基隆社區驚傳火警！3樓民宅濃煙狂竄　屋內雜物堆滿畫面曝

保養趨勢全面升級！BIO UP泌妍煥活能量青春露成母親節質感送禮新指標

《MOVING異能2》這角色被爆復活了！　「她」成關鍵人物回歸

台船承造財政部關務署100噸級巡緝艇2艘　命名暨下水典禮

游淑慧控柯文哲拆橋影響維冠救援　民眾黨打臉：賴清德已說沒影響

【不是變色龍是變臉龍XD】蟲被室友攔截後牠瞬間從欣喜變哀怨

社會熱門新聞

男友也是警察…28歲女警「預計明年結婚」遭輾斃！親友心痛

奪命原因曝光！28歲女警休假外出…遭遊覽車輾斃

鄭文燦案「關鍵證人」翻供！　500萬性質大逆轉

台南母子3屍貧苦住家曝！女兒悲痛收屍驚見26萬現金

快訊／邀女警開房泡湯！高雄警官、督察組長遭拔官

台南母子3人身亡　里長：曾欲協助遭拒

王子、粿粿求不公開判決　范姜反對結局將揭

即／台南遊覽車碰撞機車！　28歲女騎士當場慘死

台南母子3屍詭留26萬現金　高大成點出關鍵

快訊／上班快改道！　國1「4車追撞」塞爆

前雲云董事長殺夫　遺孀同意和解

台南28歲女警休假車禍亡　昔日緝毒畫面曝

包腿男「爭車道」囂張攔車　駕駛嚇到取消報案

渣尪狂睡同事自讚都有避孕！小三判賠翻倍

更多熱門

相關新聞

昔零缺額搶破頭　保四罕見「開大缺」

昔零缺額搶破頭　保四罕見「開大缺」

被警界譽有「極樂保四」之稱的保安警察第四總隊，堪稱警界最難擠入的「台大窄門」。然而，警政署今年辦理第一次巡官統調作業，保四罕見出現4人申請外調，加上部分退休官警，預計將釋出4至6個缺額，警界人士預估，這將是外縣市警官多年來最有機會圓夢調入保四的一次良機。

快訊／邀女警開房泡湯！高雄警官、督察組長遭拔官

快訊／邀女警開房泡湯！高雄警官、督察組長遭拔官

北市火鍋店爆衝突！醉男想留住女友竟拿酒瓶砸自己的頭

北市火鍋店爆衝突！醉男想留住女友竟拿酒瓶砸自己的頭

快訊／嘉義東石台82線嚴重車禍！傷亡不明搶救中

快訊／嘉義東石台82線嚴重車禍！傷亡不明搶救中

台積內鬼案判決結果出爐　公司聲明：損害公司利益行為「絕對從嚴處理」

台積內鬼案判決結果出爐　公司聲明：損害公司利益行為「絕對從嚴處理」

關鍵字：

彰化蜘蛛人飛簷走壁鹿港打詐影音

讀者迴響

熱門新聞

男友也是警察…28歲女警「預計明年結婚」遭輾斃！親友心痛

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

奪命原因曝光！28歲女警休假外出…遭遊覽車輾斃

王俐人驚爆私密房事！　「性經驗人數曝光」

她罹大腸癌沒血便沒變瘦　醫揭「唯一症狀」

國民黨老將宣布脫黨參選

鄭文燦案「關鍵證人」翻供！　500萬性質大逆轉

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

快訊／8級強風！　今雨擴大「明全台溼答答」

台南母子3屍貧苦住家曝！女兒悲痛收屍驚見26萬現金

快訊／邀女警開房泡湯！高雄警官、督察組長遭拔官

亞洲首富千金招待蕾哈娜

台南母子3人身亡　里長：曾欲協助遭拒

快訊／阿Sa結婚了！　閃嫁小10歲教練男友

剛扶正吳卓源「朱軒洋爆私會混血女星」

更多

最夯影音

更多
嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕
林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面