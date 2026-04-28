沈伯洋再拋1漫畫回擊蔣萬安鬼滅哏　嗆：哏有很多、論壇應有3重點

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委沈伯洋代表綠營參選台北市長的呼聲高，針對台北上海雙城論壇是否該取消，沈伯洋日前在節目上引用日本超人氣動畫《葬送的芙莉蓮》金句「敵人很強，你就不戰鬥嗎？」展現鬥志，還拋出台北應與全球先進城市接軌，打造「無限城論壇」，台北市長蔣萬安今（28日）回應，「這不是《鬼滅之刃》當中鬼王無慘的大本營嗎？」對此，沈伯洋再回說，哏其實有很多，但大家要知道國際論壇有3重點，有活動、參與名額以及追蹤，這才是真正論壇。

針對沈伯洋認為應取消雙城論壇，辦「無限城論壇」，蔣萬安今（28日）用動漫《鬼滅之刃》的哏回，「這不是《鬼滅之刃》當中鬼王無慘的大本營嗎？」鬼舞辻無慘是動漫《鬼滅之刃》中的最終反派，存活於平安時代，底下有許多上弦與下弦鬼手下。

對此，沈伯洋受訪時則引用另一部漫畫回應，無限城也可以是《閃靈二人組》的，哏其實有很多，但大家應該要知道所謂國際論壇有3個重點，第一，一定要有活動；第二，要有參與名額，甚至是工作機會，開放給年輕人加入；第三則是要有所追蹤，這才是真正的論壇。

沈伯洋舉例，假設台灣的次文化跟東京要交流，「那你要不要辦活動？」兩邊如新銳漫畫家是否可舉辦比賽？可不可以有共同IP？甚至讓國際公司在台灣找到人才。跟首爾可以有音樂的，跟倫敦有河岸、海港相關的治理；更不要講紐約，不管是金融科技、城市治理，甚至兩邊公務員在不涉機敏下有一定程度的互換、交流，這才叫真正的城市交流、經驗交流。

沈伯洋坦言，「目前來講，我們當然還做不到這一點」，更不要講紐約最近鼠患也非常嚴重，他們的Trash Containerization（垃圾桶裝化），請問台灣有沒有要做？如果人家要跟你交流這件事，你要怎麼辦？

沈伯洋強調，「這才是我們真正城市交流的一個格局」，也是為何他叫做「無限城」交流，4年1次，每次跟不同城市有不同經驗，最後甚至可以跟柏林交換轉型正義的經驗，這才能讓台北能見度提高，別人看見台北時才知道，原來台北也有這樣的議題、台北原來有什麼創新解決的經驗，越在地化越國際化，這才是台北應該要有的方向。

至於遭藍委賴士葆酸可以搞宇宙城，怎麼吹牛都可以，沈伯洋則回應，賴士葆也非常有想像力，假設他要走到宇宙聯邦跟鋼彈一樣，要辦宇宙論談，「我也不反對」。人類的意識不斷演進下去，都會有各式各樣的論壇。今天（雙城論壇）不是取消不取消問題，而是論壇要有效益、活動、參與、名額與追蹤，「這才是我們要的」。

沈伯洋認為，如果有十幾屆的論壇，都跟幾個中國城市，簽訂的東西大家也搞不清楚現在交了哪些資料出去，「我們的交通局長甚至去那邊，討論的請問是我們的交通數據嗎？」我們的防災、疏散動線難道要提供給對方？這應該不是大家想要的，大家要的是深耕的活動與其所留下來的價值，能夠延續一整年，再銜接到下一年的論壇，所以才叫無限。