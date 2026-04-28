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高鐵11車站斥資20.5億裝設月台門　全線預計2028年完工

▲▼高鐵增設月台門。（圖／高鐵公司提供）

▲高鐵增設月台門。（圖／高鐵公司提供）

記者周湘芸／台北報導

雙鐵近年頻繁發生旅客落軌事故，台灣高鐵公司月台門工程今在新竹站動工，總金額約新台幣20.5億元，第一階段新竹及板橋站工程預計今年第4季完工啟用，全線則預計2028年第1季完工。

高鐵公司表示，為確保旅客安全，同時因應運量增加帶來的候車人潮，將於各車站全面增設月台門，自2025年起歷經多次測試改善後，今於新竹站動工，並舉辦「高鐵全線11站月台門工程開工祈福儀式」，工程委由台灣松下電器公司承作，工程總金額約20.5億元。

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高鐵公司說明，新月台門採半高、透明式設計，高度約120公分，可承受17級陣風與列車高速進出站時所引起的空氣壓力。在設計上，則採用深灰色搭配不鏽鋼金屬原色，營造與高鐵車站簡約、現代的一致風格。同時運用大片強化膠合玻璃，營造視覺的穿透性，並維持月台明亮感。

高鐵公司表示，新月台門將以經常承受強風來襲的新竹站，以及月台為半圓弧式設計的板橋站為優先施工車站，並分階段推展至全線各站，第1階段為新竹站及板橋站，預計今年第4季陸續啟用；第2階段為台中站、桃園站、苗栗站、彰化站、雲林站、嘉義站及台南站共7站，南港、左營站將於2028年第1季完工。

▲▼高鐵增設月台門。（圖／高鐵公司提供）

▲高鐵新竹站月台門工程今起動工。（圖／高鐵公司提供）

高鐵公司董事長史哲表示，月台門的設置是「高鐵2.0」中非常重要一環，不僅可以提升旅客候車時的人身安全、優化候車秩序，也可同步防止物品掉落軌道，進一步保障營運安全。

高鐵公司指出，新建置的月台門，將同步考量新世代列車N700ST與現行700T列車的車門位置差異，採「加寬型」門扇結構，確保系統具備高度運作彈性，另因應未來極端氣候，符合建築物耐震設計規範外，月台門結構設計通過17級強風測試，確保在颱風等極端天氣下仍具備高度穩定性。

此外，高鐵公司表示，配合全線月台門的動工，台北站既有的月台門也已完成改裝，同樣採用加寬型門扇，以因應日後N700ST與700T同時運轉需求。而台北站月台門改裝僅能利用深夜維修時間帶約3.5小時進行施工及測試，工程難度甚高。

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