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花蓮地方型SBIR徵件啟動！最高補助100萬　助攻產業升級

▲▼花蓮縣政府舉辦「115年度地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」徵件記者會，正式宣布計畫啟動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府舉辦「115年度地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」徵件記者會，正式宣布計畫啟動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為鼓勵花蓮縣中小企業導入創新技術與服務，強化研發能量與市場競爭力，花蓮縣政府27日舉辦「115年度地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」徵件記者會，正式宣布計畫啟動，即日起至5月29日開放提案申請。每案最高可申請補助新台幣100萬元，歡迎花蓮縣中小企業踴躍參與。

▲▼花蓮縣政府舉辦「115年度地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」徵件記者會，正式宣布計畫啟動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本年度SBIR計畫申請類別分為「創新技術」與「創新服務」兩大方向，補助重點聚焦於大健康城市、石材石藝、智慧應用與農業生技等四大在地特色產業，並優先鼓勵具青年或原住民創業背景、新創事業、提出建教合作方案、扣合中央政策者（五大信賴產業、AI新十大建設及淨零轉型等），以及符合聯合國永續發展目標（SDGs）之提案，藉由政策資源導入，推動本縣產業朝向高值化、數位化與永續發展。

▲▼花蓮縣政府舉辦「115年度地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」徵件記者會，正式宣布計畫啟動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者會現場也邀請歷年獲補助企業代表現身分享成果，展示地方型SBIR對在地產業的實質效益與創新價值。

▲▼花蓮縣政府舉辦「115年度地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」徵件記者會，正式宣布計畫啟動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

113年度獲補助廠商「丸一家工作室」青三代接班人林家賢分享，透過計畫將漁港文化與歷史傳承下去，不僅推出鬼頭刀系列新商品，更致力於推廣食魚教育，喚起大眾對海洋生態的保護意識，享用鮮美漁獲的同時也不忘保護海洋；114年度「鎮一大理石有限公司」品牌共同創辦人宋松珍則分享，面對國內外競爭、價格壓力與傳承挑戰，透過計畫資源挹注，推動傳統石材加工轉型，邁向「設計導向、客製少量、ESG與在地共創」的創新發展路徑。

▲▼花蓮縣政府舉辦「115年度地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」徵件記者會，正式宣布計畫啟動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，面對產業快速變化，創新已是地方發展關鍵。縣府透過地方型SBIR計畫，協助中小企業強化研發能量與市場競爭力，並聚焦在地特色產業，鼓勵青年與新創投入。未來將持續整合資源，打造友善創新環境，推動花蓮產業轉型升級，走向永續與國際發展。

網址：https://ydc.org.tw/zh-hant/activity/competition/4
 

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