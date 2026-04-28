張麗善率隊北上力爭突破 　雲林斗六鐵路立體化獲交通部審查「修正後通過」

▲雲林斗六鐵路立體化獲交通部審查「修正後通過 。（圖／翻攝雲林縣政府官網，下同）

記者陳弘修／台北報導

雲林縣民期盼多年的交通重大建設「斗六市區鐵路立體化計畫」，傳出關鍵捷報！雲林縣長27日張麗善親自率領交工局團隊，在立委張嘉郡的陪同下，北上出席交通部審查會議。經過長達150分鐘的說明與詢答討論，委員會最終決議「修正後通過」可行性研究報告。張麗善強調，此舉象徵本案正式邁入關鍵里程碑，後續待修正送核後，即報請行政院定案。

對於計畫獲得重大進展，張麗善表示，斗六市區平交道長期以來交通衝突不斷，更曾發生多起重大事故，安全風險極高。她認為，推動鐵路立體化不只是單純的都市發展工程，更是守護縣民生命安全的「保命基礎建設」，越是資源欠缺的偏鄉，越需要便捷交通路網輔助，這不僅是雲林的重大政策，更是台灣均衡發展的重要一步。

張麗善在會中也特別感謝中央、立委張嘉郡及地方民代的共同支持，正視地方公共安全與發展需求，以及縣議會對自籌款編列的鼎力相助。她指出，後續縣府將針對委員意見儘速修正，由於通過後仍需經歷約2年的綜合規劃及9年的施工期，整個計畫「刻不容緩」，期盼中央能加速完備後續審查程序，早日實現地方鄉親的宿願。

根據計畫規劃，斗六鐵路立體化採高架化設計，全長約6.5公里。未來完工後，預計可消除市區內7處平交道、2處地下道及3處陸橋。此舉不僅能徹底解決長期困擾地方的交通瓶頸，更能促進鐵路兩側土地整合與城市空間「縫合」，讓斗六整體轉型升級，進一步帶動鄰近鄉鎮的發展潛力。

回顧審查歷程，雲林縣交通工務局長汪令堯說明，本案自109年進入中央審查程序後可謂歷經波折，期間針對臺鐵路線配置、車站北側曲線調整，以及施工期間臨時平交道等技術性議題，縣府團隊與交通部、鐵道局及臺鐵公司進行了無數次密集協商。

汪令堯表示，114年11月的技術定調會議是全案轉折點，縣府最終與中央達成共識，改採「拆除3座陸橋並設置3處臨時平交道」的配套措施，成功克服核心技術爭議。今日會議針對報告書中如經濟效益評估等細節，縣府將加速修正並送鐵道局檢視，以求盡早報請行政院核定，加速啟動綜合規劃與環評作業。