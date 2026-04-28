　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

張麗善率隊北上力爭突破 　雲林斗六鐵路立體化終獲交通部審查「修正後通過」

▲雲林斗六鐵路立體化獲交通部審查「修正後通過 。（圖／翻攝雲林縣政府官網）

▲雲林斗六鐵路立體化獲交通部審查「修正後通過 。（圖／翻攝雲林縣政府官網，下同）

記者陳弘修／台北報導

雲林縣民期盼多年的交通重大建設「斗六市區鐵路立體化計畫」，傳出關鍵捷報！雲林縣長27日張麗善親自率領交工局團隊，在立委張嘉郡的陪同下，北上出席交通部審查會議。經過長達150分鐘的說明與詢答討論，委員會最終決議「修正後通過」可行性研究報告。張麗善強調，此舉象徵本案正式邁入關鍵里程碑，後續待修正送核後，即報請行政院定案。

對於計畫獲得重大進展，張麗善表示，斗六市區平交道長期以來交通衝突不斷，更曾發生多起重大事故，安全風險極高。她認為，推動鐵路立體化不只是單純的都市發展工程，更是守護縣民生命安全的「保命基礎建設」，越是資源欠缺的偏鄉，越需要便捷交通路網輔助，這不僅是雲林的重大政策，更是台灣均衡發展的重要一步。

張麗善在會中也特別感謝中央、立委張嘉郡及地方民代的共同支持，正視地方公共安全與發展需求，以及縣議會對自籌款編列的鼎力相助。她指出，後續縣府將針對委員意見儘速修正，由於通過後仍需經歷約2年的綜合規劃及9年的施工期，整個計畫「刻不容緩」，期盼中央能加速完備後續審查程序，早日實現地方鄉親的宿願。

▲雲林斗六鐵路立體化獲交通部審查「修正後通過 。（圖／翻攝雲林縣政府官網）

▲雲林斗六鐵路立體化獲交通部審查「修正後通過 。（圖／翻攝雲林縣政府官網）

根據計畫規劃，斗六鐵路立體化採高架化設計，全長約6.5公里。未來完工後，預計可消除市區內7處平交道、2處地下道及3處陸橋。此舉不僅能徹底解決長期困擾地方的交通瓶頸，更能促進鐵路兩側土地整合與城市空間「縫合」，讓斗六整體轉型升級，進一步帶動鄰近鄉鎮的發展潛力。

回顧審查歷程，雲林縣交通工務局長汪令堯說明，本案自109年進入中央審查程序後可謂歷經波折，期間針對臺鐵路線配置、車站北側曲線調整，以及施工期間臨時平交道等技術性議題，縣府團隊與交通部、鐵道局及臺鐵公司進行了無數次密集協商。

汪令堯表示，114年11月的技術定調會議是全案轉折點，縣府最終與中央達成共識，改採「拆除3座陸橋並設置3處臨時平交道」的配套措施，成功克服核心技術爭議。今日會議針對報告書中如經濟效益評估等細節，縣府將加速修正並送鐵道局檢視，以求盡早報請行政院核定，加速啟動綜合規劃與環評作業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
327 0 9622 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
朱軒洋認愛吳卓源捲四角戀！被爆「私會混血女星」　蒲禾菲發聲
快訊／超強！雷霆4比0橫掃晉級第2輪
快訊／阿Sa宣布結婚了！
最後4小時！粿王不倫願賠百萬　關鍵在「判決書要不要公開」
山本由伸最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷
「新竹拿掉科學園區剩什麼？」惹議　管中閔道歉：表達不夠清楚
快訊／台南母子3屍　初判死因曝
男友也是警察…28歲女警「明年結婚」遭遊覽車輾斃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

張麗善率隊北上力爭突破 　雲林斗六鐵路立體化獲交通部審查「修正後通過」

花蓮地方型SBIR徵件啟動！最高補助100萬　助攻產業升級

玉里警分局自製「護瓜防竊影片」　2所長扮賊被逮吸睛

桃園區人口突破47萬　張碩芳：基層出現「預算提前支用」

草漯保障宮媽祖進香回鑾　蘇俊賓扛老祖神轎體驗百年遶境文化

南投續推偏遠地區採購業務聯繫平臺　仁愛鄉辦理實地輔導交流座談會

統領廣場「小小地球守護者」公益活動　推廣環境保護從小做起

南投焚化爐環評開會選濁水媽遶境日　自救會成員當場焚香求神抗議

南投焚化爐選址爭議不止　温世政再倡移動式SRF系統轉廢棄物為能源

桃園活動中心租借不透明？　謝美英籲落實E化與公平使用

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

呂禮詩登共艦還吹捧解放軍　顧立雄：請立法院儘速通過修法

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

防「猴」出奇招！彰139線插滿560支「棒棒糖」　民眾反應兩極

不滿抽菸！上海迪士尼遊客遭壯漢毆打

張麗善率隊北上力爭突破 　雲林斗六鐵路立體化獲交通部審查「修正後通過」

花蓮地方型SBIR徵件啟動！最高補助100萬　助攻產業升級

玉里警分局自製「護瓜防竊影片」　2所長扮賊被逮吸睛

桃園區人口突破47萬　張碩芳：基層出現「預算提前支用」

草漯保障宮媽祖進香回鑾　蘇俊賓扛老祖神轎體驗百年遶境文化

南投續推偏遠地區採購業務聯繫平臺　仁愛鄉辦理實地輔導交流座談會

統領廣場「小小地球守護者」公益活動　推廣環境保護從小做起

南投焚化爐環評開會選濁水媽遶境日　自救會成員當場焚香求神抗議

南投焚化爐選址爭議不止　温世政再倡移動式SRF系統轉廢棄物為能源

桃園活動中心租借不透明？　謝美英籲落實E化與公平使用

月薪4萬起步「每月丟1萬買0050」！他揭5年後成果：有頭期款了

股市正熱「身邊一堆人都賺錢」　她喊羨慕！網吐實話：誰會PO

彰化毒蟲僅穿內褲爬屋頂！飛簷走壁與警對峙1小時...軟腳投降

日唐吉訶德「1罐20元」台灣賣1580　她驚：店員掃30瓶！真相曝光

台中預售屋75%「0成交」帶衰中古屋　造鎮豪宅降千萬求售

柯佳嬿素顏「特寫臉部異狀」無P照曝 錯愕問：這是什麼過敏反應？

年發電量8千萬度！花蓮首座大型光電厰面積逾66公頃　開始售電　

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

高鐵11車站斥資20.5億裝設月台門　全線預計2028年完工

沈伯洋再拋1漫畫回擊蔣萬安鬼滅哏　嗆：哏有很多、論壇應有3重點

【粉絲爭奪戰開打】李雅英被檸檬架住　現場直接變修羅場XD

地方熱門新聞

南投焚化爐自救會成員於環評會場焚香抗議求濁水媽保佑

桃園區人口突破47萬　張碩芳關注基層服務

草漯保障宮媽祖進香回鑾　蘇俊賓扛老祖神轎

仁愛鄉辦理偏遠地區採購業務聯繫平臺實地輔導交流座談會

温世政再倡南投採移動式SRF系統轉廢棄物為能源

桃園活動中心租借　民代質疑不透明

統領廣場「小小地球守護者」　公益活動

台南消防推事故安全官制度打造火場救災安全新防線

南消第七大隊7項體能測驗上線177人參訓強化救災戰力

老屋到景區全面查核台南啟動安全防護網迎連假

藍白遭控擋治水預算？藍營反擊：718億早通過卡關在行政院

上海旅遊踩線團訪金酒及經武酒窖

成大醫院熱蘭遮論壇登場阿茲海默症診療迎新突破

南投市公所推動文化路建置實體人行道　還學童安全

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

奪命原因曝光！28歲女警休假外出…遭遊覽車輾斃

國民黨老將宣布脫黨參選

王俐人驚爆私密房事！　「性經驗人數曝光」

快訊／8級強風！　今雨擴大「明全台溼答答」

台南母子3屍貧苦住家曝！女兒悲痛收屍驚見26萬現金

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

台南母子3人身亡　里長：曾欲協助遭拒

快訊／邀女警開房泡湯！高雄警官、督察組長遭拔官

剛扶正吳卓源「朱軒洋爆私會混血女星」

亞洲首富千金招待蕾哈娜

鄭文燦案「關鍵證人」翻供！　500萬性質大逆轉

沈伯洋台北隊陣容曝　Cheap傻眼：大罷免夢幻隊？

王俐人遭批體無完膚李明川力挺「不然你咬我啊！」

日圓跌回56年前！　專家列2主因「台灣也有中」

更多

最夯影音

更多
嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕
林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面