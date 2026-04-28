國營高官小學兒拿刀恐嚇同學　議員痛批教育局：向特權霸凌傾斜

▲受害學生頭部遭籃球重擊導致腦震盪，右側臉頰大面積瘀傷。（圖／家長提供）



記者賴文萱／高雄報導

高雄市鳳山區一所國小驚傳校園霸凌，施暴學生仗著國營企業高官父親的權勢，在校園內美工刀亮刀威嚇，受害家長質疑校方壓案，心都快碎了。對此，高雄市議員鍾易仲痛批，又是特權霸凌！為什麼大官特權們的家庭教育，總是問題這麼多？要求教育局必須立即釐清相關事實，給社會一個交代。

▲校園霸凌時間軸。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）



受害男童母親王小姐接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，霸凌的開端僅因兒子在走廊無意間觸碰施暴男童心儀女生的名字，便遭到同學鎖定，當下更朝兒子背部重錘。王小姐指控，施暴男童開學至今隨身攜帶美工刀，多次在課堂上公然對兒子亮刀恐嚇威脅，甚至還搬出父親在國營企業的高官背景；另還有一名同學則曾以籃球近距離重擊兒子臉部導致腦震盪，同時質疑校方壓案，心都快碎了。

對此事件，高雄市議員鍾易仲痛批，又是特權霸凌？還亮刀恐嚇？他說，昨天才剛質詢教育局長，對霸凌事件要公正處理，該走的程序要走完，不能偏袒特權。結果今天又發生國營企業高層主管之子，帶美工刀到就讀的國小，亮刀並恐嚇同學的霸凌事件。

鍾易仲質疑，為什麼大官特權們的家庭教育，總是問題這麼多？他們應該是社會的表率，但在領導別人之前，為什麼不能先把自己家庭教育先做好？

▲▼高雄市議員鍾易仲要求教育局，處理校園霸凌不可向特權傾斜。（圖／記者賴文萱翻攝）

而這次事件最令人驚恐的，是學生帶美工刀到學校。據被害者家長指出，對方今年這學期開學至今，身上隨身攜帶美工刀，多次公然向他兒子亮刀，並出言恐嚇威脅，「我等下就用美工刀用你」、「你下課就死定了」。2個月期間，共有5次出言恐嚇、兩次公然亮刀的行為。

鍾易仲說，霸凌可能是2個同學之間的紛爭，事情真相有待調查小組釐清，但是帶美工刀到學校，還多次亮刀，這就已經升高到校園安全層次。「我們要問，學校發現孩子帶刀，而且亮刀不止一次，難道都不處理嗎？如果真的出事了，不管是有意還是不小心誤傷，誰要負責？誰又敢讓自己的孩子，處於這樣的教育環境？」

鍾易仲強調，他昨天質詢就叫教育局不要向特權傾斜，但現在看來，傾斜的還挺嚴重的。教育局必須立即釐清相關事實，給社會一個交代。

校方表示，美工刀為「學用品」，當時是為了借給同學才拿出，並非刻意威嚇。關於腦震盪事件，校方坦言球場確實有衝突，基於兒少保護法，監視器僅供「調閱」不可「翻拷」，絕無壓案不理，目前已正式啟動行政調查程序釐清事件始末。

▲家長已對涉案學生提告。（圖／家長提供）

高雄市教育局強調，學校接獲訊息後，已第一時間完成校安通報並回報教育局，同步通知導師加強學生關懷與追蹤，行政團隊也已介入處理。目前案件已報警處理，雙方家長也已申請霸凌調查。教育局已督導學校依程序辦理，並強化班級經營與輔導機制，學校亦已召開專案會議因應。對於美工刀事件，學校當下已立即制止並進行安全與法治教育，後續將透過調查釐清經過。

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