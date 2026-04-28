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社會 社會焦點 保障人權

酒駕撞死高醫大學生！主播父潰堤「1條命只判10年」：上訴到底

記者白珈陽／台中報導

苗栗從事洗車工的吳叡旻，去年3月酒駕撞死某媒體陳姓主播兒子、就讀高醫大的陳姓男大生，一審依酒駕致死等罪判刑10年，陳父、吳男上訴二審，今天（28日）台中高分院予以駁回，仍可上訴。陳父得知判決結果坦言非常失望，一定會再上訴，悲泣：「我兒子就這樣冤死，作為一個爸爸，我一定要努力到底，爭取到最後」。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲陳父得知判決結果坦言非常失望，一定會再上訴。（圖／資料照）

陳父接受電訪表示，對於今天判決結果非常失望，我兒子這樣的遭遇，肇事者卻只判了10年，維持原判不能接受。與律師討論後決定會上訴最高法院。

合議庭今天提到有關後續假釋會由鑑定機關去裁量，對此，陳父說，過去太多起酒駕致死的案例，有哪一個是服刑服到刑滿的？幾乎沒有！法院定出的應執行刑，是法官加加減減的量刑過程，予以尊重，但1條命只判10年，對家屬來說太輕了，「我覺得法官沒有去了解家屬的心情什麼、社會對司法期待是什麼樣子。」

至於陳父先前提出希望法院能妨害公眾往來罪納入裁量、今天被駁回，陳父表示，我們認為吳的行為早已影響公眾往來安全，本次酒駕撞死人的行為只被判了10年，太輕了，所以他才會希望用這條法加以定罪，當然這不是法官問題，可能需要修法，但這些都太慢了，這段時間裡可能會有更多人受到生命的危害。

陳父哽咽地說，「不管結果如何，我作為一個爸爸，我兒子就這樣冤死了，不管刑罰有沒有再增加，我一定要努力到底，爭取到最後，該做的、該努力的還是要做。」

 

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