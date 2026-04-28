南投國中小師生訪問團首度赴歐　法國里昂交流2周拓展國際視野

▲南投縣國中小學師生組團赴法國交流，拓展國際視野。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

為推動國際教育，縣府連續第三年補助縣籍學生出國學習，今年首次開拓歐洲學校，由營北國中師生組團前往法國里昂國際學校進行14天的校際交流與課程學習；學生將與法國學伴以英文及法文共同入班，學習法國學校課程，雙方教師亦將進行雙語教學觀摩與專業交流，促進教育經驗分享。

「2026年南投縣師生赴法國里昂國際文化交流教育訪問團」授旗儀式26日在營北國中樂活館舉行，由副縣長王瑞德主持，參與學生也在行前秀出自己製作的小手冊，其中介紹自己與家人，還有南投風景特色及美食小吃，希望藉此讓外國學伴更認識自己與南投。

縣府教育處指出，該團由營北國中校長黃美玲帶領9位教師及14位國中小學生，以深化國際理解與文化體驗為核心，讓參加的師生親身感受臺法文化差異並建立跨國友誼，行程結合法國歷史與藝術文化探索，透過實地走訪重要文化景點，深化學生對歐洲文化的認識，預計5月9日返國，也是該處國際教育中心的學生團體出國交流獎補助計畫，首次申請辦理跨校國中小學生歐洲學習的交流團。

縣府表示，在該團出國前利用周六假日為學生規劃3次前導課程，內容涵蓋南投縣觀光景點英文介紹、鹿谷地區茶文化體驗，以及出入境英語應對訓練等，並融入法國文化課程，除協助學生及早適應當地教學模式與生活情境、提升跨文化溝通能力外，也透過學習間的交流，將該縣手摘茶葉、春聯及南投在地觀光產業故事書等在地文化產業、觀光等資訊，分享給國際學校的學伴及寄宿家庭；學生並將透過「探險家任務單」及擔任「跨國外交小尖兵」，於法國進行文化探索及推廣南投在地茶葉及觀光亮點。

王瑞德表示，該補助專案自113年起已邁入第三年，讓學生有機會實地到國外遊學、進行文化及學習交流，希望他們未來成為更具國際競爭力的人才。