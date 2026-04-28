日唐吉訶德「1罐20元」台灣賣1580　她驚：店員掃30瓶！真相曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自臉書／驚安殿堂・唐吉訶德）

記者周亭瑋／綜合報導

旅日達人林氏璧今（28）日發文分享，有網友在澀谷唐吉訶德發現，日本高機能保養品「金色雪之上」竟標價100日圓（約新台幣20元），與網路售價1580元相比，價差高達79倍，連店員看到都急忙「拿籃子掃貨」。不過；有內行指出，其他分店價格仍為4520日圓，推測可能是價格標錯，而店員「掃貨的動作」應是先將產品收走。

「金色雪之上」一罐只要20元？

[廣告]請繼續往下閱讀...

林氏璧發文指出，有網友在唐吉訶德澀谷本店發現，原價數千日圓的「金色雪之上」保養霜，竟然只要日幣100元。經詢問現場的中國籍店員，對方斷言「應該不是標錯價」，隨即卻轉身拿籃子狂裝30罐，讓在場民眾看傻眼。

林氏璧對此直言，「店員竟和客人搶貨？我覺得應該是標錯價，使用的期限還有2年，也不像促銷呀！」而他的妻子則補充說明，在唐吉訶德的「奇怪角落」確實常能挖到驚喜低價，這類狀況極大機率是店鋪在清庫存，可能是該分店未來不再進貨，或是即將有新款上市。

另外，也有網友回報，目前通天閣店的價格仍為4520日圓（不含稅）。

網友笑說：真的買過半價美容儀！

貼文曝光後，掀起一陣討論，網友們紛紛回應，「之前在唐吉買到正常價格一半的美容儀！是大牌子的！問店員他也不可置信，但撿到便宜好爽哈哈」、「便宜過頭了，反而讓人不敢使用」、「店員自己都心虛了吧，趕快掃貨」。

同時，也有不少人表示，「雖然我也沒聽過這個商品，但看不同店的價差，絕對是標錯價」、「應該是標錯價，只是店員不敢直接肯定，就自己先拿籃子整個先收起來，客人已經拿在手上要結帳就沒辦法」。

．反指標女神出手了「只敢50、100股買」 一票人嚇歪：別進來

．9:00進公司「同事集體盯手機」 他驚喊：近一個月都這樣

．訂位5人！客入座不爽「為何只有5個位子？」 店員太衝擊