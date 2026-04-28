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玉里警分局自製「護瓜防竊影片」　2所長扮賊被逮吸睛

▲▼影片由兩位派出所長化身「採瓜賊」，在竊取西瓜時遭警方結合民力當場查獲。（圖／玉里警分局提供，下同）

▲影片由兩位派出所長化身「採瓜賊」，在竊取西瓜時遭警方結合民力當場查獲。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

又到了玉里鎮西瓜盛產的季節！秀姑巒溪沿岸大片瓜田迎來熱鬧採收期，為守護農民辛苦成果與財產安全，轄區警方全面啟動護瓜行動。

▲▼影片由兩位派出所長化身「採瓜賊」，在竊取西瓜時遭警方結合民力當場查獲。（圖／玉里警分局提供，下同）

為防止瓜農辛苦成果遭宵小覬覦，花蓮縣警察局玉里分局未雨綢繆，提前規劃部署護瓜勤務，由分局長許竣閔率領轄區各派出所長，結合替代役、義警等民力弟兄組成「護瓜巡守隊」，深入偏遠瓜園執行守護任務，以實際行動守住農民一整年的心血。

▲▼影片由兩位派出所長化身「採瓜賊」，在竊取西瓜時遭警方結合民力當場查獲。（圖／玉里警分局提供，下同）

本次大西瓜採收將自4月底陸續展開，警方同步責成春日、觀音、三民等沿線派出所強化巡守能量，採跨所聯防、分區編組方式，透過不定時巡邏、小區域聯巡及深夜大範圍跨所巡邏等多元勤務模式，全面防範竊案發生；另於花193縣道及台9線等重要幹道部署警力，加強守望與盤查，針對載運西瓜的大型貨車及可疑人車實施攔查，主動出擊壓制不法。

▲▼影片由兩位派出所長化身「採瓜賊」，在竊取西瓜時遭警方結合民力當場查獲。（圖／玉里警分局提供，下同）

▲在地瓜農王筠婷影片中扮演瓜農大使。

此外，為提升巡邏效率與監控範圍，護瓜行動亦導入空拍機及遠端監視器等科技輔助，從空中即時掌握田區動態，形成立體化防護網，有效提升即時應變能力。同時，警方也與瓜農建立緊密聯繫機制，落實「警民協力、情報互通」，呼籲瓜農如發現可疑情事，立即通報轄區派出所或撥打110，警方將迅速到場查證處理。

▲▼影片由兩位派出所長化身「採瓜賊」，在竊取西瓜時遭警方結合民力當場查獲。（圖／玉里警分局提供，下同）

▲邀請劉一峰神父（左）以法語共同響應宣導，擴大宣傳層面。

值得一提的是，本次玉里分局特別自製「護瓜防竊影片」，結合創意與在地特色強化宣傳效果。影片中邀請在地瓜農王筠婷擔任「護瓜大使」，現身說法分享種植辛勞與守護成果的重要性；同時設計趣味情境，由兩位派出所長化身「採瓜賊」，在竊取西瓜時遭警方結合民力當場查獲，透過生動演出傳達「竊盜必究」的強力訊息。

影片最後更融入多語言宣導，由轄內具布農族、阿美族、客家、閩南等背景員警，以口語話親自發聲，一人一句呼籲守法觀念，展現族群共融與在地連結；並特邀劉一峰神父以法語共同響應宣導，擴大宣傳層面，讓護農理念跨越語言界線，深入人心。

玉里分局長許竣閔表示，瓜農辛勤耕耘一年，就盼採收時節有所回報，警方將持續與民眾攜手合作，全力守護農民成果，展現守護治安的決心與行動力，讓宵小無機可乘，共同維護地方安定！
 

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