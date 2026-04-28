　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「新竹拿掉科學園區剩什麼？」惹議　管中閔道歉：表達不夠清楚

▲▼中研院院士管中閔出席民眾黨「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇。（圖／記者李毓康攝）

▲管中閔。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

台大前校長管中閔日前出席新竹清華大學論壇，談到「城市的國際化」時提及新竹應思考「拿掉園區後還剩什麼？」一番話引起爭議。他27日說明，想說的重點是，在既有科技基礎上，「新竹還能增加什麼？」利用新竹已有的基礎，讓新竹更加國際化，也為自己說得不夠清楚道歉。

管中閔澄清：盼新竹在科技基礎上再升級

[廣告]請繼續往下閱讀...

管中閔27日在臉書發文說明，從未說過不要以往成果或基礎，想強調的是，新竹已有尖端科技與創新基礎，應該思考還能增加什麼，進一步強化新竹的國際化。

針對新竹未來可能發展的方向，管中閔提出3項觀察，包括建立創新的實驗教育體系，從基礎教育階段就提供不同選擇；也可打造具特殊性或前衛風格的藝文、設計基地，而不是單純複製傳統博物館或美術館模式。此外，他也提到AI相關或其他尖端科技創新基地。

找出新竹的獨特性

管中閔表示，這些都只是可被討論的方向，不代表一定可行，仍需要在地人士與各界共同思考，「還有什麼其他可能，能利用新竹已有的基礎，讓新竹更加國際化？」正因新竹已具備科技基礎與國際知名度，更有機會嘗試其他城市未必能做到的創新路線，找出真正屬於新竹的「特殊性」。

最後，管中閔也致歉，「自己可能講得還是不夠清楚，以致引起誤解」，媒體報導常受限篇幅，多少會簡化發言內容或省略脈絡，讓讀者理解出現落差；他表示，通常不太回應留言或評論，因為很多事解釋不完，也沒有太多時間說明。不過，看到尊敬的朋友談起這個話題，於是決定說明清楚。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
327 0 9622 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／超強！雷霆4比0橫掃晉級第2輪
快訊／阿Sa宣布結婚了！
最後4小時！粿王不倫願賠百萬　關鍵在「判決書要不要公開」
山本由伸最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷
「新竹拿掉科學園區剩什麼？」惹議　管中閔道歉：表達不夠清楚
快訊／台南母子3屍　初判死因曝
男友也是警察…28歲女警「明年結婚」遭遊覽車輾斃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

股市正熱「身邊一堆人都賺錢」　她喊羨慕！網吐實話：誰會PO

日唐吉訶德「1罐20元」台灣賣1580　她驚：店員掃30瓶！真相曝光

年發電量8千萬度！花蓮首座大型光電厰面積逾66公頃　開始售電　

高鐵11車站斥資20.5億裝設月台門　全線預計2028年完工

飛日本注意！行動電源新規定上路　不能用、不能充7大規定

遊日扛「1電器」回台遭扣留！她崩潰：等於報廢　內行教這招解決

中華電信基金會培育小導演8年破200部短片　教孩童運用數位科技築夢

勞動節連假省道易塞路段一次看　觀光車潮估周五起湧現

王俐人「女偶像變大尺度網紅」　49歲翻紅史一次看！

「新竹拿掉科學園區剩什麼？」惹議　管中閔道歉：表達不夠清楚

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

呂禮詩登共艦還吹捧解放軍　顧立雄：請立法院儘速通過修法

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

防「猴」出奇招！彰139線插滿560支「棒棒糖」　民眾反應兩極

不滿抽菸！上海迪士尼遊客遭壯漢毆打

股市正熱「身邊一堆人都賺錢」　她喊羨慕！網吐實話：誰會PO

日唐吉訶德「1罐20元」台灣賣1580　她驚：店員掃30瓶！真相曝光

年發電量8千萬度！花蓮首座大型光電厰面積逾66公頃　開始售電　

高鐵11車站斥資20.5億裝設月台門　全線預計2028年完工

飛日本注意！行動電源新規定上路　不能用、不能充7大規定

遊日扛「1電器」回台遭扣留！她崩潰：等於報廢　內行教這招解決

中華電信基金會培育小導演8年破200部短片　教孩童運用數位科技築夢

勞動節連假省道易塞路段一次看　觀光車潮估周五起湧現

王俐人「女偶像變大尺度網紅」　49歲翻紅史一次看！

「新竹拿掉科學園區剩什麼？」惹議　管中閔道歉：表達不夠清楚

月薪4萬起步「每月丟1萬買0050」！他揭5年後成果：有頭期款了

股市正熱「身邊一堆人都賺錢」　她喊羨慕！網吐實話：誰會PO

彰化毒蟲僅穿內褲爬屋頂！飛簷走壁與警對峙1小時...軟腳投降

日唐吉訶德「1罐20元」台灣賣1580　她驚：店員掃30瓶！真相曝光

台中預售屋75%「0成交」帶衰中古屋　造鎮豪宅降千萬求售

柯佳嬿素顏「特寫臉部異狀」無P照曝 錯愕問：這是什麼過敏反應？

年發電量8千萬度！花蓮首座大型光電厰面積逾66公頃　開始售電　

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

高鐵11車站斥資20.5億裝設月台門　全線預計2028年完工

沈伯洋再拋1漫畫回擊蔣萬安鬼滅哏　嗆：哏有很多、論壇應有3重點

【對不起嘛～】狗狗拆家被主人訓話　立刻委屈嚶嚶叫求原諒

生活熱門新聞

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

快訊／8級強風！　今雨擴大「明全台溼答答」

梅雨季將登場　首波鋒面下周到

遭連長罵死日本鬼子　役男：絕不和解

把握春陽！　下波鋒面「雨擴全台」

王俐人心中永遠的痛！　「顧慮太多」沒見後一面

王俐人遭圍剿！名嘴怒槓酸民：先照鏡子

收整張寫滿超長備註　老闆幽默神回

宮廟捐獻名錄驚見NONO　網揪「夫妻同框」沒離婚

外國女友「買爆一堆MIT神物」　男友：比台人還懂

營長播《八佰》被罰　Cheap：主角是國軍

9:00進公司「同事集體盯手機」　他驚喊：近一個月都這樣

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

客報警「抓越南外送員」嗆遣返　警到場打臉

更多熱門

相關新聞

「気持ちSpring婸！」　蔡易餘推台語國際化

「気持ちSpring婸！」　蔡易餘推台語國際化

「台灣文化是咱的根！」立法委員蔡易餘於日前施政總質詢中，特別向行政院長卓榮泰及教育部長分享台語的優雅與國際化特質。蔡易餘強調，台語不僅是溝通工具，更是承載台灣歷史與土地記憶的珍貴資產，政府應加強推廣力道，打造多語並存的國際化環境。

冒名代報白沙屯遶境　男收錢不辦事遭逮

冒名代報白沙屯遶境　男收錢不辦事遭逮

恐嚇「報警抓做八大」　噁男性侵高一女判3年8月

恐嚇「報警抓做八大」　噁男性侵高一女判3年8月

尖石鄉出遊摔落山谷！暖警靠「聽聲辨位」尋獲夫妻

尖石鄉出遊摔落山谷！暖警靠「聽聲辨位」尋獲夫妻

竹市化學廠管線破裂　九甲埔農地遭汞污染

竹市化學廠管線破裂　九甲埔農地遭汞污染

關鍵字：

新竹管中閔國際化創新教育AI基地

讀者迴響

熱門新聞

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

奪命原因曝光！28歲女警休假外出…遭遊覽車輾斃

國民黨老將宣布脫黨參選

王俐人驚爆私密房事！　「性經驗人數曝光」

快訊／8級強風！　今雨擴大「明全台溼答答」

台南母子3屍貧苦住家曝！女兒悲痛收屍驚見26萬現金

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

台南母子3人身亡　里長：曾欲協助遭拒

快訊／邀女警開房泡湯！高雄警官、督察組長遭拔官

剛扶正吳卓源「朱軒洋爆私會混血女星」

亞洲首富千金招待蕾哈娜

鄭文燦案「關鍵證人」翻供！　500萬性質大逆轉

沈伯洋台北隊陣容曝　Cheap傻眼：大罷免夢幻隊？

王俐人遭批體無完膚李明川力挺「不然你咬我啊！」

日圓跌回56年前！　專家列2主因「台灣也有中」

更多

最夯影音

更多
嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕
林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面