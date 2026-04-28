「新竹拿掉科學園區剩什麼？」惹議　管中閔道歉：表達不夠清楚

▲管中閔。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

台大前校長管中閔日前出席新竹清華大學論壇，談到「城市的國際化」時提及新竹應思考「拿掉園區後還剩什麼？」一番話引起爭議。他27日說明，想說的重點是，在既有科技基礎上，「新竹還能增加什麼？」利用新竹已有的基礎，讓新竹更加國際化，也為自己說得不夠清楚道歉。

管中閔澄清：盼新竹在科技基礎上再升級



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管中閔27日在臉書發文說明，從未說過不要以往成果或基礎，想強調的是，新竹已有尖端科技與創新基礎，應該思考還能增加什麼，進一步強化新竹的國際化。

針對新竹未來可能發展的方向，管中閔提出3項觀察，包括建立創新的實驗教育體系，從基礎教育階段就提供不同選擇；也可打造具特殊性或前衛風格的藝文、設計基地，而不是單純複製傳統博物館或美術館模式。此外，他也提到AI相關或其他尖端科技創新基地。

找出新竹的獨特性

管中閔表示，這些都只是可被討論的方向，不代表一定可行，仍需要在地人士與各界共同思考，「還有什麼其他可能，能利用新竹已有的基礎，讓新竹更加國際化？」正因新竹已具備科技基礎與國際知名度，更有機會嘗試其他城市未必能做到的創新路線，找出真正屬於新竹的「特殊性」。

最後，管中閔也致歉，「自己可能講得還是不夠清楚，以致引起誤解」，媒體報導常受限篇幅，多少會簡化發言內容或省略脈絡，讓讀者理解出現落差；他表示，通常不太回應留言或評論，因為很多事解釋不完，也沒有太多時間說明。不過，看到尊敬的朋友談起這個話題，於是決定說明清楚。