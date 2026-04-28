美麗島民調／51.1%認鄭習會沒幫助　但鄭麗文信任度大增7.6百分點





▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前結束「鄭習會」，《美麗島電子報》今（28日）公布的「4月國政民調」也對此作出調查，有37.6%民眾認為鄭習會對於避免兩岸戰爭、維護台灣利益有幫助、51.1%認為沒幫助。特別的是，國民黨主席鄭麗文方面，有31.5%表示信任，比上月大增7.6個百分點、另有54.7%不信任。調查也顯示，有53.7%認為增加兩岸交流可降低雙方敵意，對台灣有利。另有35.3%民眾認為中國更容易統戰對台灣比較不利。

鄭習會對台灣是否有幫助

針對鄭習會，《美麗島電子報》調查，詢問民眾「最近國民黨主席鄭麗文去中國和中共總書記習近平見面，您認為這次『鄭習會』的結果，對於避免兩岸發生戰爭以及維護台灣的地位和整體利益有沒有幫助」，結果顯示，37.6%民眾認為有幫助，其中有10.9%認為很有幫助、26.7%認為還算有幫助。另有51.1%民眾認為沒有幫助，未明確回答的有11.2%。

▼美麗島「4月國政民調」。（圖／美麗島電子報提供，下同）

民眾對兩岸交流看法

《美麗島電子報》調查，詢問民眾「社會上有人認為增加兩岸各項交流，可以降低雙方的敵意對台灣比較有利，但也有人認為會讓中國更容易統戰對台灣比較不利，您比較認同哪一項說法」，結果顯示，53.7%民眾認為增加兩岸交流可降低雙方敵意，對台灣有利。另有35.3%民眾認為中國更容易統戰對台灣比較不利，未明確回答的有11%。

鄭麗文信任度

進一步分析，詢問民眾「整體來講，您對國民黨主席鄭麗文是信任、或不信任」，結果顯示，31.5%表示信任，其中有8.4%很信任、23.1%還算信任，比上月大增7.6個百分點。另有54.7%不信任，比上月增加0.2個百分點，未明確回答的有13.9%。

值得注意是，本月33.9%民眾對國民黨有好感、50.5%反感，民眾對國民黨的正向評價略高於該黨主席鄭麗文，但是對國民黨的負向評價略低於鄭麗文。歸結而言，民眾本月對國民黨的印象評價與對該黨主席鄭麗文的信任度趨向疊合，但是負向評價皆仍明顯高於正向評價。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年4月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1074人（住宅電話698人、行動電話376人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。