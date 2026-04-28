微風提出異議「質疑北車商場案提前洩露」　台鐵：依程序辦理中

▲台北車站。（圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

台鐵公司今公告，台北車站商場經營權由新光三越拿下，原經營者微風集團則列候補，但評選結果日前提前洩露，引發爭議。據了解，微風集團昨天已提出異議，並要求3天內說明，台鐵則表示，目前均已依程序辦理中，無相關回應。

台鐵台北車站每日逾60萬人次流動，被視為「國家門面」，商場現由微風經營，合約將於今年7月24日到期。台鐵日前公告招標，其中包括新光三越、微風、統一、誠品、潤泰、京站、新東陽、澎坊免稅商店、JR東日本都有投標爭取，獲選者可拿下至少15年的商場經營權，年營業額可望達40億元。

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台北車站商場招標案原定4月底公布結果，不料日前不僅提前洩露8家投標名單，得標結果更提前外流，引發譁然。此外，評選過程中，不僅唯一具工務專業背景的評審委員未出席會議，公告前夕又爆出，其中1名評審委員的所屬公司曾處理新光人壽重要事務，遭質疑未利益迴避。

據了解，獲選次優申請人的微風集團早於昨天就向台鐵公司提出異議，並要求其暫緩公告，3天內提出說明，沒想到台鐵今天上午仍照常公告，未予以回應。

根據促參法規定，決標結果公布後，業者依法可提出異議，未來北車商場招商案可能走向重新評選或法律戰。對此，台鐵截至目前仍未回應是否收到業者提出異議，也未說明新光三越得標原因，僅表示，目前均已依程序辦理中，無相關回應。

台鐵公司表示，4月22日召開「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」甄審委員會，辦理綜合評審作業，經8家合格申請人進行簡報及現場甄審委員詢答後，評審結果最優申請人為「新光三越」，後續將依規定與最優申請人進行議約及簽約作業，如與最優申請人無法完成議（簽）約，得通知次優申請人遞補議約。