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專挑阿公！中國男在日本「猥褻、性侵14老翁」　癡情妻：等你回來

記者王佩翊／編譯

中國一名42歲男子楊樹發以技能實習生身份在日本大分縣豐後大野市工作，然而他在2025年11月至12月間，以按摩為由接近多名獨行的年長男性，趁機進行猥褻行為，涉嫌連續性侵14名日本老翁。而他卻自爆，儘管在老家還有妻子和2名孩子，但他早在20歲便察覺自己會對年長男性產生性慾，以此來日本後便開始四處物色下手目標。

根據《大分放送》報導，楊樹發被依不同意猥褻、不同意猥褻未遂、不同意性交等多項罪名起訴，他4月21日在大分地方法院首度出庭，透過翻譯認罪。他親口承認曾向14人出手，其中約一半得逞。檢察官求處6年有期徒刑，判決預計5月19日宣布。

楊樹發供稱，自己在中國長大，20歲左右便察覺自己對年長男性有感覺，36歲時因接觸相關網路影片，逐漸萌生親身嘗試的念頭。他在中國與妻子育有2名子女，並以「為孩子賺錢」為由，獨自赴日投靠在豐後大野市務農的兄嫂。

來日約2個月後，他開始在住家附近散步或駕車四處物色目標。他在庭上說，「在路上打招呼時，日本人都會帶著笑容回禮，讓我覺得有機可乘，開始想要犯案。」

楊樹發的犯案手法如出一轍，一旦發現落單的年長男性，便主動以日語搭話，稱自己「很擅長按摩」。待對方同意後，他便從肩膀開始揉捏，逐步將雙手移往對方下腹部，趁機猥褻。

被害人起初往往以為楊男是出於好意，等察覺不對勁時，犯行早已發生。楊樹發表示，「因為是初次見面，先用按摩讓對方放下戒心，對方沒有拒絕，我就繼續，如果對方開始抵抗，就立刻停手離去。」

檢察官指出，楊樹發先後對14名對象出手，約一半順利得逞，犯行具有高度重複性與計畫性，認定其為手段卑劣的慣犯。庭審中，檢方直指，「智慧型手機隨時都能看影片，難道還不夠？」楊樹發回應，「看了影片之後反而更受刺激，覺得非得親身得到滿足不可。」檢方認為，即便多次遭被害人拒絕，他仍未停手，為防止再犯，必須施以徹底的矯正教育，並求處6年有期徒刑。

整起案件曝光的契機發生在2025年12月。楊樹發當天以身體不適為由向兄嫂請假，外出散步時再度對一名年長男性出手，在揉捏肩頸和腰部之後，趁機觸碰對方下體。該名老翁事後憤而報警，5天後，警方在案發現場附近向老翁了解情況時，楊樹發恰巧路過，員警當場將其逮捕。

開庭現場，楊樹發身著運動服出庭，身形消瘦、身高約160公分，透過翻譯對被害人表達歉意，「我對受害者深感抱歉，希望他們能夠原諒我，我真的非常對不起。」其辯護律師則說明，楊樹發離開中國後已在日本羈押近4個月，態度上有所悔改，請求法院從輕量刑。而他仍在中國獨力撫養2名孩子的妻子，在得知丈夫入獄後表示「我會等他回來」，目前並無離婚打算。

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