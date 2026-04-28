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社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄小學生校園亮刀喊：呼你死　撂中鋼父當靠山「驚啥小」

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區一所國小驚傳校園霸凌！一名家長控訴，兒子這學期遭到同班3名同學針對，不僅在校園內遭美工刀亮刀威嚇「欲呼你死」，更曾被籃球重擊頭部導致腦震盪。受害男童母親悲憤表示，施暴學生態度跋扈，甚至搬出家長背景嗆聲「我爸在中鋼，驚啥」，更質疑校方處置態度消極。校方表示，將啟動調查程序釐清事件始末。

受害男童母親王小姐接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，霸凌的開端僅因兒子在走廊無意間觸碰徐姓男童心儀女生的名字，便遭到徐姓、陳姓同學鎖定，當下徐童傳朝兒子背部重錘。

▲▼高雄小學生遭校園霸凌，頭部遭籃球重擊腦震盪、右臉瘀傷。（圖／家長提供）

▲受害學生頭部遭籃球重擊導致腦震盪，右側臉頰大面積瘀傷。（圖／家長提供）

王小姐指控，徐姓男童開學至今隨身攜帶美工刀，多次在課堂上公然對兒子亮刀恐嚇威脅：下課你就死定了」、「我等下就用美工刀用你」、「你死定了」、「欲呼你死」。徐童還搬出父親背景，說自己的爸爸在中鋼工作，「有我爸在，我驚啥小」。另一名陳姓同學則曾以籃球近距離重擊兒子臉部導致腦震盪。

王小姐悲憤指出，今年新聞已經報導多起校園帶刀傷害事件，現在小孩的校園也出現帶刀亮刀事件，「難道市長及教育局都無法可 約束嗎？」

▲校園霸凌時間軸。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）

▲校園霸凌時間軸。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）

更令王小姐心寒的是校方的處置。王小姐指出，校長曾對她說「美工刀沒規定不能帶，無法可管」，在要求調閱監視器時，校方以《兒少法》為由拒絕提供存檔，所幸她與校方對質過程中全程錄音，錄音檔中，導師在聽聞學生亮刀時，驚訝脫口而出：「蛤？這學期還有？」這句話讓家長質疑徐姓男童早已是校內亮刀的慣犯，校方卻長期姑息，「難道要等出事了才要管嗎？」王小姐表示已正式報警並驗傷提告。

校方表示，美工刀為「學用品」，當時是為了借給同學才拿出，並非刻意威嚇。關於腦震盪事件，校方坦言球場確實有衝突，基於兒少保護法，監視器僅供「調閱」不可「翻拷」，絕無壓案不理，目前已正式啟動行政調查程序釐清事件始末。

▲▼高雄小學生遭校園霸凌。（圖／家長提供）

▲家長已對涉案學生提告。（圖／家長提供）

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