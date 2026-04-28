黃紹庭詐助理費1455萬獲緩刑　4人頭助理「聽命行事」免坐牢

▲國民黨高雄市議員黃紹庭。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

國民黨高雄市議員黃紹庭捲入助理費詐領風暴涉以「一條龍作業」灌水薪資，向議會詐領高達1455萬元，二審遭判刑2年、緩刑5年、褫奪公權3年；至於配合辦理的人頭助理4人，雖被認定為共犯，但因多屬「聽老闆的話」被動配合，最終全數獲緩刑，躲過牢獄之災。

判決指出，4名助理自2015年起陸續進入黃紹庭服務處，分別擔任第二、第三屆議員期間助理。黃男以服務處「慣例」為由，要求助理在薪資欄空白的聘書與基本資料表上簽名，甚至交出存摺與印章，由承辦人依指示填寫浮報薪資，再向議會申報請款，藉此溢領助理補助費與春節慰勞金。

離譜的是，其中一名吳姓助理還因「被加薪」，導致每月遭高額扣稅，2015年至2017年間反而因此拿到國稅局退稅3萬9千多元。案發後，他已將這筆款項全數繳回，作為犯罪所得返還。

審理過程中，洪姓及2名王姓助理在偵查階段即坦承犯行並配合調查；吳姓助理則在一審期間才認罪，法官認為4人多為配合上級指示，犯罪動機單純，確有「情輕法重」之情形，因此依法減刑。

最終法院依《貪污治罪條例》判處4人各1年至1年9月不等徒刑，並宣告3年至4年緩刑，另須繳納3萬至5萬元給公庫，並接受法治教育課程，全案可上訴。