高雄市長前哨戰！藍綠互尬勞工政策　柯志恩喊：2030均薪衝75萬

▲高雄市長藍綠候選人立委柯志恩（左）、賴瑞隆（右）近期互尬勞工政策。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

隨著五月勞動節將至，高雄市長藍綠候選人柯志恩、賴瑞隆紛紛聚焦在勞工議題，柯志恩今（28）日再拋出第二波勞工政策，提出「避暑防護方案」以及2030年高雄均薪衝刺75萬元。賴瑞隆則是攜手各大工會宣布啟動「七星級守護行動」，拚產業顧勞工，打造安居樂業高雄。

▲柯志恩提出避暑防護方案，喊話2030均薪75萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩今日發表第二波勞工政策主張，面對高雄高溫天數冠居全台的現狀，柯志恩率先提出「避暑防護方案」，主張推動早晚移班的彈性工作機制，協助戶外勞工避開正午最危險的高溫時段，並提供營運補貼，引導企業在極端氣候下改善工作排程，落實實質的避暑防護。

在工安守護方面，柯志恩強調，強化職安不應只是罰鍰，更要透過管理落實預防，透過引進智慧科技、感測器與自動化監測，將工地管理從被動應災轉向主動防災，並建立產業風險分級與黑名單制度，將企業的工安紀錄與公共工程投標資格掛鉤，確保重視安全管理的企業能在市場競爭中脫穎而出。

柯志恩更針對高雄薪資成長提出具體的「高薪產業戰略」。她強調，企業若欲取得市府補貼或相關誘因，必須讓勞工實質分享成長成果，並訂出明確目標：期望在2030年，高雄全年總薪資平均數由目前的68.7萬元提升至75萬元，中位數由54.2萬元提升至58萬元，透過技術轉型培訓與完整的人才循環配套，落實真正的分配正義。

▲▼賴瑞隆找來各大工會代表站台，宣布「勞工七星級守護行動」。（圖／記者賴文萱攝）

賴瑞隆今日則大動作找來高雄各大工會，召開記者會發布市政願景「勞工七星級守護行動」，提出拚轉型、顧根基、推職訓、重職安、強工會、聽心聲、挺青年等七大政策，現場匯聚各大工會幹部、勞政與百工百業代表，共同見證「勞工新引擎」正式啟動。

在「拚轉型」方面，將推動高科技就業倍增，整合產業鏈創造更多優質且穩定的就業機會，同時強化人才直通機制，並建構住、行、育、業共好的生活圈。其次，「顧根基」則是深化傳產高值化，支持公正轉型保障、培育綠領人才，讓傳產持續成為高雄的重要支柱。

▲賴瑞隆提出拚轉型、顧根基、推職訓、重職安、強工會、聽心聲、挺青年等七大政策。（圖／記者賴文萱攝）

賴瑞隆認為，職安是城市不能退讓的底線，允諾執行高風險職場零死角計畫及AI預警機制，並重視心理健康支持。此外，也會落實勞動法治向下扎根、勞工大學2.0，建構AI能力普及、支持二度就業與中高齡重返職場、升級勞工自治委員會為「勞工政策戰略平台」，並強化工會能量，打造職場保護傘。

針對青年發展，賴瑞隆以讓人才留在高雄為目標，宣示建立完整的支持系統，包含友善育兒職場、創業全週期輔助、作非典型工作者的後盾、職涯協助與技職循環等具體政策，讓年輕人逐夢的同時，也能安心成家、放心育兒、幸福生活。