男友也是警察…28歲女警「預計明年結婚」遭遊覽車輾斃！親友心痛

▲台南鄭姓女警遭遊覽車輾斃。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、吳奕靖／台南報導

台南市安和路二段28日清晨發生一起奪命車禍！育平所28歲鄭姓女警休假騎車外出時，遭後方20歲戴姓女騎士追撞，再撞上前方遊覽車後，人車倒地遭輾當場死亡。據了解，鄭姓女警明年就要與同任警職的男友結婚，如今卻遭遇死劫，令親友心痛不已。

▲台南28歲女警遭追撞、遊覽車輾斃，現場畫面曝光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

28歲女警休假外出遭追撞 慘被遊覽車輾斃

警方28日清晨6時59分接獲通報，安南區安和路二段發生嚴重車禍，隨即派員趕赴現場處理。初步調查，事發當時20歲戴姓女騎士騎車沿機慢車道有北往南方向行駛，疑似沒有注意車前狀況，從後方撞上28歲鄭姓女警的機車，導致鄭女與前方遊覽車發生碰撞，人當場死亡。警方針對戴女、40歲江姓遊覽車司機進行酒測，酒精濃度均為0，至於詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。

男友也是警察 28歲女警預計明年結婚

據了解，28歲鄭姓女警任職於台南市警局第四分局育平派出所，預計於明年與同為警察的男友結婚，如今卻遭逢憾事，令人鼻酸。針對這起事故，第四分局回應，「鄭員為111年警察特考班結業，113年派任本分局，從警年資約2年，任職期間表現優良，工作認真，待人誠懇與同仁相處融洽，同仁聞訊深感遺憾與不捨」。