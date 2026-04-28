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1年換10工作！文組妹嘆出社會頻受挫　網推2條路：試用期過就穩了

▲妹子,滑手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲原PO表示，自己一年換了10個工作，連自己都覺得丟臉。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

一名網友近日在Dcard發文分享自身求職經驗，提到自己為文組科系畢業，進入職場後卻始終找不到適合方向，導致短時間內頻繁更換工作，一年內更換多達10份職務，引發網友熱議。

原PO表示，畢業後對未來缺乏明確規劃，求職過程如同「無頭蒼蠅」，不清楚自身興趣與能力所在。她指出，多數錄取的職缺往往與個人特質不符，導致工作難以持續，有些甚至僅任職一天即提出離職，或在短時間內遭主管要求離開，「在職場一直被否定、貶低，讓我變得自卑、敏感，毫無自信。」

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她進一步回顧學生時期，指出過去面對考試時，只要努力準備便有機會取得成果，但進入職場後卻無法複製同樣模式，因實務工作需要長時間適應與累積經驗，使她頻頻受挫。對於一年內更換10份工作的經歷，她坦言「連我自己都覺得丟臉。」

貼文曝光後，引來不少網友留言回應，「你也不用在意這些，因為就算他們剛開始認可員工的能力，到了後期一樣會開始嫌棄員工進步沒有以前快，主管說的屁話都會被當成真理，所以跟對主管很重要」、「感覺就是很缺人才會在起初講說你適合騙你入職，然後發現不太好再開掉」、「如果你現在才20幾歲，35歲之前，在職場上多嘗試才會知道自己適合什麼工作，不要害怕失敗」、「一年換十份工作其實很厲害代表你從未想停歇」。

另一方面，也有網友提出建議，認為可考慮轉向較穩定的職涯方向，例如報考公務員或就讀產業碩士專班。「沒念碩士班的話，去讀產業碩士專班，畢業直接有工作」、「公務員是你唯一選擇」、「公務員試用期過後，通常就不太會資遣了」、「來考公職，公職就是能力差越會犯錯的人事情越少，主管越不把屎缺給他」。

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