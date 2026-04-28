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台南母子3死有「驚悚內情」？　高大成曝鑑識關鍵

▲台中男子作腸胃鏡檢查竟不治，高大成懷疑是動靜脈瘤破裂。（圖／ETtoday資料照）

▲台南母子三死命案，高大成提出建議追查重點，包括應檢驗農藥瓶上指紋、三人服用劑量，確認是否有他殺嫌疑。（圖／ETtoday資料照）

記者 劉邠如／綜合報導

台南近日發生一起震驚社會的母子三人死亡案件，警方初步勘驗，現場留有農藥容器與現金約26萬元，三人倒臥住處，無明顯外力破壞痕跡，警方目前朝集體輕生方向解讀。不過，法醫高大成提醒，本案仍有多項疑點待釐清，包括農藥來源、是否為同一毒物、現場現金未被取走，以及死亡時間與通報時間的落差，接下來應該要是檢警持續追查的重點。

針對母子三死意外，法醫 高大成 接受訪問時指出，若從過往案例與常見動機觀察，他認為大有可能「是投資的問題」。他直言，「因為鄉下都有一些土地，雖然不貴，但是也是幾百萬啊」，不少詐騙集團正是鎖定這類族群，「幾百萬是人家的生命錢，你竟然也要，根本垃圾！」。

至於為何因投資遭詐騙，會導致母親帶著中年子女尋短。高大成認為這可能是出於家庭成員的責任感，「應該是三個人合夥都有同意要投資，所以失敗以後，大家都覺得自己有責任」，才可能出現集體走上絕路的情況。

不過，高大成認為，本案關鍵仍在科學鑑識。他指出，「最大的問題，應該是這種農藥跟他真正喝下去的農藥有沒有一致性，是不是都是同一種農藥」，因為農藥種類繁多，包括除草劑、殺蟲劑、有機磷或納乃得等，「你吃的一定要是這罐才會吻合，不然這罐就不是了」。他進一步說，農藥瓶上的指紋也極為關鍵，「要有他們三個人指紋，沒有其他人的指紋嘛」，才能支持自殺說法。

他也提到，涉案農藥若屬即將禁用或已禁用藥物，來源恐難追查，「可能是以前買的，所以可能會查不到她去買的蹤跡」，這也增加調查難度。

針對是否可能遭強灌農藥，高大成則提出判斷依據。他表示，自行服毒通常劑量較大，「因為你自己喝，所以會喝比較多」，但若遭他人強灌，人體會本能抗拒，「你會拒絕，所以裡面的農藥只會達到中毒程度，不至於喝得大量」，且口腔、嘴唇可能出現外傷，「所以我們知道這個是被強灌的，這個也是要注意一下」。

至於現場遺留現金26萬元一事，他也直言「很奇怪」，「這應該都被騙到都沒錢了，還有26萬對不對」，不排除其他可能性，「還是說那算是腳尾錢也有可能，是不是人家拿腳尾錢來放在腳邊也有可能，我是不知道啦」。

在毒物反應方面，高大成強調農藥毒性極強，「那個真的很痛苦」，甚至曾有案例僅沾到少量就致命，「喝一口就吐掉了，這樣也死掉」，或「嘴沾一下而已，一個禮拜就過世了，肝腎衰竭」，原因在於農藥可經黏膜快速吸收，「手跟黏膜都會吸收，量少而且很快」。他指出，多數情況若劑量足夠，「大部分都是在半個小時後就死亡」，若劑量較低，也可能延遲數天致死。

他進一步推測死亡時間，「我認為是前一天晚上喝的」，並說明可透過屍斑與僵硬程度判斷，「你按的時候它不會退色，那就死了十個小時；如果按會退色，死了五個小時」，另「大關節硬起來就是八個小時，小關節硬了就死亡十二個小時」，透過這些指標可回推死亡時序，並進一步釐清是否有他人涉案。

不過，全案目前仍待檢警進一步相驗與鑑識釐清，無論是否涉及投資糾紛或外力介入，相關細節仍有待調查結果出爐。

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